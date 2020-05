Overheid zet onlogische apk-regel recht

Dankzij voortschrijdend inzicht worden oldtimers uit de jaren ’60 binnenkort ook vrijgesteld van apk.

Je zou misschien denken dat oude auto’s een apk juist harder nodig hebben. Toch worden oldtimers vrijgesteld van apk. Dat is echter niet het punt van discussie. Wat wél ter discussie stond, waren de grenzen die daarbij gehanteerd werden. De Eerste Kamer heeft recentelijk een wetsvoorstel goedgekeurd met nieuwe regels hierover.

De huidige situatie is als volgt: auto’s van 30 jaar en ouder hoeven nog maar een keer in de twee jaar gekeurd te worden, auto’s van voor 1960 zijn volledig vrijgesteld van apk. Er wordt daarbij dus een vaste grens gehanteerd. Dit is niet heel logisch, aangezien de leeftijdsgrens op deze manier steeds verschuift. Met de nieuwe wetswijzinging wordt dit nu rechtgezet door de overheid.

Wat houdt de wijziging concreet in? Er wordt nu in plaats van een jaartal een grens van vijftig jaar gehanteerd. Daarmee komt de grens anno 2020 dus op 1970 te liggen. Dit betekent dat oldtimers uit de jaren ’60 zijn op deze manier ook vrijgesteld worden van apk.

Het plan stond al langer op de stapel maar werd uitgesteld. In 2018 werden de apk-regels op de schop gegooid, maar deze regel werd daar nog niet in meegenomen. De overheid wilde deze regel tegelijkertijd invoeren met nieuwe regels voor tractoren. Dat is ook wat er nu gaat gebeuren.

Wanneer de regeling precies ingevoerd gaat worden is nog niet bekend. De eigenaren van oldtimers uit de jaren ’60 hoeven in ieder geval niet meer bang te zijn de hun wagen niet meer door de apk komt. Die verantwoordelijkheid mogen ze nu zelf nemen.

Via: FEHAC

Foto: De Porsche 912 van @richardj