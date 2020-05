Zijn voormalige bijtellingsknallers nog interessant?

We gaan kijken of oude bijtellingsknallers interessant kunnen zijn!

We komen bijna op het punt dat de bijtelling geen invloed meer gaat hebben op de autoverkoop. Waarschijnlijk zijn ze er in Den Haag achter gekomen dat extreem veel BPM net zo effectief werkt. Je moet niet het goede belonen, maar het slechte afstraffen. Een zin die Martin Gaus nooit zou durven uitspreken.

Maar de overheid heeft een lange tijd wel de meest dubieuze bepalingen gehad. Voordat we gaan zeuren: het idee was goed. Mensen die een schone auto rijden, hoeven minder bijtelling te betalen en vice versa. Alleen werd gebruik gemaakt van opgaven volgens NEDC waarden. Fabrikanten kwamen er al snel achter hoe je daar handig op kon inspelen.

Het resultaat: het gehele land overstroomde met de auto’s die je in dit lijstje zit. Karige dieseltjes, omslachtige PHEV’s en zelfs een elektrische auto. We reden alles wat een lage bijtelling heeft. Nu is het op zich ook wel begrijpelijk. Mensen die dergelijke wagens nieuw kunnen rijden, betalen natuurlijk al emmers vol met belasting.

Wat wij ons nu afvroegen: zijn voormalig bijtellingsknallers nog een beetje interessant? We keken even op Marktplaats en vonden deze aanbiedingen:

Volkswagen Polo BlueMotion Comfortline

€ 5.450

2012

97.289 km

De Volkswagen Polo Bluemotion is een beetje het symbool van het ultieme sparen. De koning van de bijtellingsknallers. Een sjoemeldieseltje in het vooronder, een extra goedkoop dashboard in het interieur en povere uitrusting met dure opties. Veel Nederlandser dan deze voormalig bijtellingsknaller wordt het niet. De Polo an sich is een hele goede occasion. Onderdelen zijn overal te vinden, iedereen kan er aan sleutelen het rijdt best comfortabel voor zo’n kleintje. Alleen het BlueMotion gehalte moet je mee kunnen leven. Een veel te luide driecilinder diesel, met na de softwarefix te weinig vermogen (daarvoor ook trouwens) en een bak met te lange verhoudingen. Tip: de latere 1.4 TDI was véél prettiger om te rijden, maar was veel minder populair vanwege de hogere bijtelling… Nog een tip: pak de Grande Punto 1.3 MultiJet. De Polo die wij vonden had een ander voordeel: een lage kilometerstand. Voor iets meer dan vijf mille en nog geen ton op de klok.

Renault Mégane dCi Coupé GT-Line

€ 9.450

2013

101.373 km

Net als de Polo was de Mégane een vrij normale auto met een extreem karig dieseltje in het vooronder. Gelukkig had Renault gekozen voor een viercilinder diesel, wat de geluidsproductie iets beperkte. De Mégane was ook een slag groter (en duurder) dan de Polo. Tegenwoordig vindt je ze overal. In dit geval zochten we een kekke Mégane Coupé met weinig kilometers (zijn er niet veel van), maar als je vijfdeurs en met name Estate zoekt: er is heel erg veel keuze. Zeker nu de afschrijving zijn deel heeft gedaan, kun je ze voor een paar duizend euro al opsporen. Is zo’n auto dat waard? Als je veel kilometers maakt en je erbij neerlegt dat 100 km/u inderdaad een prima snelheid is, kun je goede deals vinden. Voordel ten opzichte van de Polo: er zijn veel complete exemplaren geleverd en actiemodellen. In principe geldt alles wat voor de Mégane geldt ook voor de Peugeot 308 e-HDi. Er zullen zat mensen zijn die de overstap hebben gemaakt.

Volkswagen Passat GTE

€ 15.990

2015

109.403 km

Volkswagen had van bijna elk model wel iets dat door kan gaan als bijtellingsknaller. Voor de grapjassen ons terecht wijzen: ook ná dieselgate. De Passat GTE is daar een uitstekend voorbeeld van. Het is ook een voorbeeld hoe ‘moderne’ techniek werkt in een prettige auto. De Passat GTE heeft een bijzonder fraai interieur en zeer prettige stoelen. Om te rijden is de Passat vooral heel erg comfortabel. Het is niet de GTI onder de hybrides wat dat betreft. Ook is het wel van belang hoe je ermee omgaat. Als je consequent laadt en de verbrandingsmotor rustig laat ‘ondersteunen’, kun je serieus zuinig rijden. Ga je even door Duitsland 200 km/u rijden, gaat het heel erg hard de andere kant op. Een beetje een ambivalente auto, dus.

Volvo V40 D4 R-Design

€ 12.950

2012

47.058 km

Je moet even goed opletten bij deze compacte spaar-racer. Want de ene Volvo V40 op diesel is de andere niet. Er zijn twee V40 bijtellingsknallers. De eerste is de D2. Dat is net als de Mégane net snel genoeg om niet gevaarlijk te zijn. Dankzij wat koppel onderin heb je in Nederland er voldoende aan. Maar de D4 heeft 190 pk en aanzienlijk meer trekkracht. Deze versie heeft altijd de voorkeur, zeker omdat het verbruik niet zo heel erg anders was. De V40 is best een puike auto. De auto is iets te populair geweest, maar het is best een knappe auto om te zien. Stoelen zijn best aardig, comfort is voor elkaar. En je hebt zo’n chique Volvo badge op de voorzijde prijken. Als je toch in de markt bent voor een kleine en luxe diesel, is de V40 D4 altijd een kijkje waard.

Mitsubishi Outlander PHEV

€ 11.950

2014

118.380 km

Meer nog dan de Polo BlueMotion stond de Metsubsidie Foutlander PHEV symbool als het gaat om bijtellingsknallers. In principe was de Outlander een heel gemiddelde aanbieding in zijn klasse, een beetje de onderkant als we eerlijk moeten zijn. Sterker nog, zijn voorganger (die in nederland gebouwd werd!) was in veel opzichten een betere auto… De Outlander PHEV rijdt zoals ‘ie er uit ziet: een beetje oubollig. Kortom, deze auto kunnen we eenvoudig tot zijn ventieldoppen affikken. Dat gaan we niet doen, want het zijn briljante occasions. De betrouwbaarheid staat op een heel erg hoog peil, ze zijn lekker ruim (ook voor hun klasse) en als je je best doet, kun je een prima verbruik halen. De vraagprijzen zijn verrassend hoog. Natuurlijk, als autoliefhebber worden we er ongelukkig van, maar hoeveel emotie leg jij in de aanschaf van een nieuwe wasmachine of droger? Precies. Genoeg mensen zoeken gewoon een voertuig. Het exemplaar dat wij vonden, deze grijze Outlander, daar is iets bijzonders aan. Je kunt ‘m namelijk kopen. Of niet. Dat kan ook met deze Zanussi op wielen. Mooi toch?

Volvo XC90 T8

€ 42.899

2015

77.583 km

Net als Volkswagen weet Volvo wel hoe goede bijtellingsknallers te bouwen. Het zijn twee erg populaire merken in Nederland, dus op zich ook wel logisch. De XC90 was helemaal nieuw voor Volvo. Dat heeft zijn voordelen, want het was een gaaf en dik ding. Geheel terecht won ‘ie de AutoBlog van het jaar troffee. Qua betrouwbaarheid zijn er wel wat issues geweest die je normaal gesproken niet met Volvo in verband brengt. Is zo’n XC90 een goede koop? Net als met de Passat gaat het er heel erg om hoe je de auto gaat gebruiken. Op skivakantie rijdt je die 50 liter tank in no-time leeg. Ook heeft de voortrein nogal moeite met de 320 benzine-pk’s. Desalniettemin is het een zeer puike familie SUV die daadwerkelijk ruimte biedt aan zeven personen. Dus als je zelf kunt laden en vijf kinderen hebt: lekker doen.

Tesla Model S 60

€ 32.500

2013

181.000 km

We kunnen natuurlijk niet een Tesla vergeten als het gaat om bijtellingsknallers. Het is er nog steeds eentje. Ondanks dat ze het zonder Nederland wel hadden gered, is onze markt wel degelijk belangrijk geweest in de opstartfase van het Amerikaanse merk. Nu hebben we allemaal ons oordeel klaar liggen omdat ze het interieur zijn vergeten in te bouwen, maar het merk is gewoon ‘heet’. Kijk maar naar de gebruikte prijzen. Dit is een vroege basis uitvoering met veel kilometers en zelfs die moet nog meer dan 30 mille opbrengen. Let wel: excl. btw! Voordeel is dat Tesla’s qua uiterlijk nauwelijks evolueren, dus je rijdt nog steeds in het huidige model. Een groot nadeel is dat je ook veel updates gaat missen. En de afwerking was in 2013 nog lang niet op niveau, maar ja. In een Tesla ben je helemaal het mannetje. Je bent de wereld aan het redden, iedereen vindt je cool en op de aanschafprijs na kost het niet zoveel. Lekker toch?

Volvo V60

€ 13.950

2014

89.494

Nee he. Nóg een Volvo. Tsja, Volvo was een kei in het maken van bijtellingsknallers. De Volvo V60 D6 was hun eerste knaller. De opzet was simpel doch effectief. Je hebt een dikke vijfcilinder diesel op de vooras en een elektromotor op de achteras. In principe rijdt dit heel erg lekker. Omdat beide motoren veel koppel rijden, komt de V60 goed van zijn plek. Maak alleen niet de fout door te denken dat het een sportieve auto is. Ook niet in R-Design uitvoering. De V60 is zwaar en reageert overal traag op. Het ruimte aanbod is ook niet denderend ten opzichte van de niet al te ruime V60. Dus de V60 D6 kun je beter overslaan. Tenzij! Tenzij je thuis kunt laden, niet al te veel ruimte nodig hebt en comfort belangrijker vindt dan sportiviteit. Het exemplaar dat wij vonden is deze V60. Gewoon een keurige auto met weinig kilometers.