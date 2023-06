Overheid loopt leeg op accijnsverlaging brandstof

Voor ons prettig, die accijnsverlaging op brandstof, maar de overheid loopt flink wat geld mis.

Al het belastinggeld dat binnenkomt wordt goed uitgegeven. Voor jou! Toch? Dat is in ieder geval wat de overheid ons probeert te vertellen. Het geld is echt nodig om Nederland draaiende te houden. Maar, door de accijnsverlaging loopt de schatkist aardig wat geld mis.

Accijnsverlaging brandstof

De accijnsverlaging kwam in het begin van de Oekraïense oorlog om de burger wat te verlichten. De brandstofprijzen rezen namelijk de pan uit door deze oorlog. Daar komt 1 juli aanstaande voor een deel een einde aan. Niet aan de oorlog (helaas), maar wel aan de korting.

Vanaf zaterdag zijn we de pineut, dan gaat de korting er deels vanaf. Langs de snelwegen , waar het altijd al duur is, zal een litertje peut vermoedelijk de twee euro passeren. En wij Nederlanders letten wel op de centen, dus het zal het deze week wel druk worden bij de tankstations. En daarna bij de tankstations in het buitenland bij de grensgebieden, want tanken bij onze buren is dan aanzienlijk goedkoper.

Maar denk niet dat jij het zwaar hebt. Nee de overheid, die heeft het pas moeilijk. Door de korting kwam er in het eerste kwartaal van dit jaar 255 miljoen euro minder binnen dan een jaar eerder. Auw.

Cijfers

Dit nieuws komt voort uit nieuwe cijfers van het CBS. De totale opbrengst wat betreft accijnzen komt toch nog op een niet zo lullige 2,58 miljard euro. Echter, een jaar eerder was dit 2,84 miljard euro. Het verschil komt door de korting op de brandstoffen.

369 miljoen euro kwam er minder binnen door de verlichting op de brandstofprijs. Dit is een beetje gecompenseerd door hogere opbrengsten op alcohol en tabak, zegt hoofdeconoom Van Mulligen van het CBS. Maar onderaan de streep blijft er dus een tekort over. Gelukkig kunnen we de overheid helpen door aanstaande zaterdag onze tank weer vol te gooien en de volle mep te betalen!

Foto: zwarte Mclaren bij tankstation, gespot door @jobjobben