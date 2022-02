Manhart MH3 330, voor als het een tikkie minder mag

Manhart houdt het iets bescheidener met de MH3 330. Let op het woordje ‘iets’.

Als fervent Autobloglezer zal de naam Manhart je vast bekend voorkomen. Deze Duitse tuner voorziet de nieuwste variaties van voornamelijk BMW M altijd zo snel mogelijk van een vermogensboost. Tegenwoordig doen ze ook ander spul, denk aan Mercedes en Audi. Ze deden zelfs recent een Alfa Romeo.

Sport

Wat wel zo’n beetje alles van Manhart als overeenkomst heeft: het is bijna altijd tuning op basis van een sportmodel. AMG, M, Quadrifoglio, RS, noem het maar op. Het gebeurt een stuk minder dat Manhart een ‘normale’ auto onder handen neemt. Dat staat echter nu op het punt te gebeuren. De nieuwste Manhart genaamd MH3 330 staat in de startblokken en het is… geen M3.

Manhart MH3 330

Want het gaat in dit geval wél om een 3 Serie (G20), maar dus niet de M3. Dat trucje kennen we enigszins nog van Alpina, waar de BMW M340i als basis wordt gebruikt. Maar dat is niet eens het geval bij de Manhart MH3 330. De basis is namelijk ook een 330: de BMW 330i (G20). Die levert standaard 258 pk en 400 Nm uit een dubbel geblazen 2.0 liter viercilinder. Een bijzonder project voor Manhart, want ook al is 258 pk niet niks, een sportauto is het niet.

Onbekend

Wat de Manhart MH3 330 wel is, weten we eigenlijk nog niet. Dit zijn namelijk renders van hoe de auto er uit komt te zien. Zoals je kunt zien: het gebruikelijke recept. Gouden strepen, grotere velgen, Manhart-logo’s, wat koolstofvezel spul rondom en een kleine verlaging door een H&R verenset. En een krachtkuurtje. Hoe veel pk er toegevoegd werd aan de 330i om de MH3 330 te maken, is nog niet bekend. Het getal wat Manhart achter de typenaam zet geeft meestal een indicatie, maar meestal is het wat meer. Het kan dus precies 330 pk zijn, het kan ook 350 of bijna 400 pk zijn. We weten het niet. Ook zou het kunnen dat er niks verandert en de MH3 de looks zonder de power is.

Neem dus vooral de Manhart MH3 330 in je achterhoofd als je een optisch Manhart-pakket zoekt zonder perse er een bloedsnelle auto van te maken. Elke markt moet bediend worden, toch?