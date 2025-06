Zoveel Nederlanders durven niet te fileparkeren

Wie zich aangesproken voelt: wees gerust, je bent zeker niet alleen.

Als je vaker op Autoblog komt, komt dat waarschijnlijk door je voorliefde voor de automobiel. Maar ook jij hebt zo je frustraties in het verkeer. De grootste ergernis blijkt niet bumperkleven, maar te lang links rijden te zijn in Nederland. Maar niet alleen andere weggebruikers zorgen voor spanning in de cabine.

Een navigatiesysteem dat voor je gevoel te laat aangeeft dat je vorige afrit had moeten hebben, een bijrijder die net iets te hard de ‘K3 Originals’-playlist laat afspelen of een airco die het maar de helft van de tijd doet. Wanneer het pas echt interessant wordt, is wanneer we moeten gaan parkeren.

Zoveel Nederlanders mijden fileparkeren

Je hebt aan de zijkant van de weg een plekje gevonden tussen twee auto’s in. Tijdens je rijlessen heb je als het goed is de stappen van het fileparkeren onder de knie gekregen. Toch durven veel Nederlanders het niet aan.

Onderzoeksbureau Markteffect heeft in opdracht van Marktplaats onderzoek gedaan naar wat Nederlanders vervelend vinden achter het stuur. Daaruit blijkt dat 36 procent van de Nederlanders liever even doorrijdt op zoek naar een makkelijkere plek om te parkeren. Ook als dat ertoe leidt dat je verder weg van je plek van bestemming bent. Reken je dat door, dan gaat het om ruim vier miljoen automobilisten.

Een andere openbaring is dat we onze telefoons wel netjes in een houder zetten, maar dat die houder niet heel degelijk is. 73 procent van de ondervraagden gebruikt een telefoonhouder die niet stevig vast zit of onstabiel is. Terwijl de oplossing zo simpel is. Er liggen veel verschillende telefoonhouders bij de bekende koopjeswinkels waar je voor een paar euro slaagt.

De oplossing? Een andere auto!

”Voor al deze mensen is een upgrade naar een feature-rijke auto dus zeker het overwegen waard”, zegt Marktplaats. Voor de automobilisten met een fileparkeerfobie zijn er bijvoorbeeld auto’s die zelf kunnen fileparkeren. Bij zo’n campagne hoort natuurlijk een geinige video. Die zie je hieronder.

Foto: Parkeren is ook lastig gespot door @dutchstylez via Autoblog Spots