Stap jij liever in de betaalbare EV van Volkswagen of van Skoda?

De VAG-aanval op het elektrische crossoversegment

Om en nabij de € 25.000. Dit bedrag heb je nodig om in één van de vele nieuwe betaalbare elektrische auto’s te kunnen rijden. Uiteraard doet de Volkswagen Groep mee in dit EV-geweld. We moeten het nog even doen met conceptversies (de productieauto’s verschijnen volgend jaar), maar op basis van deze voorbeelden, welk van de twee zou je dan het liefste hebben?

De T-Cross van de nabije toekomst

Je ziet hem hier geregeld rijden: de Volkswagen T-Cross. Toch zijn wij Europeanen meer fan van de T-Roc dan de Cross. Het werkt precies andersom in Zuid-Amerika. Daar was de T-Cross, op de Polo na, de bestverkochte VW van 2024. Met de ID. Cross Concept laat VW zien hoe de elektrische toekomst van het populaire crossovertje eruit ziet.

Net als BMW laat Volkswagen met deze auto de nieuwe ontwerptaal zien. Bij Volkswagen draait het vanaf nu om stabiliteit, sympathie en ”een geheim ingrediënt”. Dat geheime ingrediënt wordt meteen een stuk minder geheim gemaakt. VW vertelt dat je het terugziet in de C-stijlen en de volledig rechte raamlijn.

Ook technisch verandert er wat bij VW. Het oude vertrouwde MEB-platform is geëvolueerd in de MEB-basis. De ID. Polo gaat hier ook gebruik van maken. Het levert de concept-T-Cross een vermogen van 211 pk en een rijbereik van 420 kilometer op.

De iets minder nieuwe Epic

Begin vorig jaar wisten we al van het bestaan van de Epic. Toen kregen we het ”digitale studiemodel” te zien. Nu is er voor de IAA een levensechte versie gebouwd. De Epic deelt mee in de MEB+ vreugde en krijgt dus dezelfde specs als de ID. Cross Concept.

Waar andere Skoda’s nog maar een toefje van het nieuwe Modern Solid-stylinghandboek meekregen, is de Epic de eerste die volledig in de ontwerptaal is getekend. Je ziet het al aan het front met het Tech Deck-gezichtje, maar ook strakke achterlichten. Nog iets dat de VW en Skoda gemeen hebben: de fysieke knoppen zijn terug in het interieur! Straatfeest.

Het moge duidelijk zijn: qua tekenrichting kunnen de ID. Cross Concept en Epic niet heel veel meer van elkaar verschillen. De Skoda is modern en strak terwijl de VW juist wat meer leunt op een vertrouwd ontwerp. Heb jij al een keuze gemaakt? Zo ja, wat wordt het: de volgende T-Cross of de nieuwe Epic?