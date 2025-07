De inwoners van dit dorp weigeren betaald parkeren

In de wijde periferie van Amsterdam is parkeren peperduur, maar één dorpje blijft dapper weerstand bieden…

In steeds meer steden en dorpen is het parkeren betaald. Zeker als het dorp of de stad een beetje toeristisch is. Zo niet in het pittoreske Volendam. Niet eens zo ver van het auto hatende Amsterdam is het in het hypertoeristische vissersdorp gewoon vrij parkeren.

Wat de inwoners betreft blijft dat ook gewoon zo. De gemeente Edam-Volendam wil graag een einde maken aan de parkeerchaos in het dorp door betaald parkeren in te voeren, maar de bewoners moeten er niet aan denken.

Geen geloof in betaald parkeren in Volendam

Volendam gelooft in god, in zijn vissers en in de palingsound, maar niet in betaald parkeren. Ondanks dat iedereen in het dorp de parkeerdruk erkent geloven de bewoners gewoonweg niet in betaald parkeren. Toch is het voorstel niet nieuw.

Sterker nog de gemeente heeft in het verleden al vaker geprobeerd betaald parkeren in te voeren in Volendam. Maar de Volendammers sloegen alles kort en klein, net zolang tot het ophield, zo lezen we in de Telegraaf. En dan is het waar natuurlijk.

Toch vinden bewoners ook wel dat er iets gedaan moet worden aan de chaos van dubbelgeparkeerde auto’s. Bewoners plaatsen nu zelf al obstakels zoals bloembakken om te zorgen dat de toeristen hun brik niet overal en nergens neerzetten.

Tien euro per uur

De gemeente had de inkomsten uit betaald parkeren alvast ingeprijsd in de begroting voor 2026. Becijferd was dat er jaarlijks zo’n 700 duizend euro binnen geharkt kon worden met betaald parkeren in het historische en toeristische Volendam. Tarieven tot tien euro per uur werden geopperd.

Dat is dan ook precies waar het misgaat bij de Volendammers. Die zijn bij het plannen maken niet meegenomen en worden dat met een parkeertarief van tien euro per uur geconfronteerd. Ja dan zetten de inwoners de hakken in het zand.

Buitenproportioneel

Gemeenteraadslid van PvdA huize Max Slotboom woont zelf in de historische kern en is op zich wel voor betaald parkeren om de veiligheid en leefbaarheid te vergroten, maar noemt de bedragen die de gemeente in zijn hoofd heeft buitenproportioneel.

Betaald parkeren is niet om tekorten op te vullen, maar om de gemeente beter te faciliteren. Dit is geen verkapte belasting. PvdA raadslid snapt zijn dorpsgenoten wel

Of je in Volendam nou in de toekomst wel of niet moet gaan betalen voor je parkeerplekje en reservaat Amsterdam achterna gaat is nog ongewis. Wel is duidelijk dat het vooralsnog onbespreekbaar is voor de Volendammers en dus komt het er op dit moment nog niet.