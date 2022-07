Vrouw doet 150 keer rijexamen, moet de bak in

Ze wordt niet bestraft omdat ze te vaak gezakt is, maar omdat ze te vaak geslaagd is.

Mensen die heel vaak zakken voor hun rijexamen, daar hoor je wel eens van. Mensen die heel vaak slagen voor hun rijexamen, dat hoor je gek genoeg veel minder vaak. De meesten houden het toch na één keer slagen voor gezien.

Zo niet een Britse jongedame. Zij legde maar liefst 150 keer rijexamen af. En dat was niet omdat ze iedere keer zakte. Ze deed namelijk telkens voor iemand anders examen. Het ging daarbij om zowel theorie-examens als praktijkexamens. Wie zegt dat vrouwen niet kunnen rijden?

Uiteraard deed de vrouw in kwestie dit niet voor de hobby. Zo’n leuke bezigheid is examen doen nou ook weer niet. Dit was gewoon haar business model. Ze deed examen in plaats van andere mensen, die de Engelse taal niet machtig waren.

Nu is het ook heel lastig om je rijbewijs te halen als je een taal niet spreekt. Dit is alleen niet de oplossing, want op deze manier ben je potentieel een gevaar op de weg. Zeker als het om mensen gaat die afkomstig zijn uit landen waar verkeersregels nog niet uitgevonden zijn.

De 29-jarige vrouw heeft haar praktijk zo’n drie jaar vol kunnen houden, van 2018 tot 2020. Toen werd ze echter toch in de kraag gevat. Inmiddels heeft ze ook haar straf te horen gekregen: ze draait voor acht maanden de bak in. Al haar werk wordt waarschijnlijk ook teniet gedaan, want we gokken dat de geslaagde kandidaten hun rijbewijs niet mogen houden.

Bron: Daily Mail