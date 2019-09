Dit groene monster wordt een Hennessey-product

De Amerikaanse tuner heeft snode plannen, voor het eerst met een EV in de hoofdrol.

Als je denkt aan bedrijven die het milieu niet belachelijk hoog in het vaandel hebben staan, dan zal de top vijf ongeveer bezet zijn met Hennessey op plek één tot en met vijf. De Texaanse tuner heeft een goedgevuld portfolio met enorme krachtaantallen. Die kracht komt uit enorme motoren met eveneens grote superchargers, alles om ervoor te zorgen dat 1.000 pk zo ongeveer de standaard is bij hun getunede Mustangs, Camaro’s en zelfs Jeep Gladiators. Ook kun je er tegenwoordig terecht voor McLarens. Kortom: van een hoop markten thuis, maar een groen tintje hoef je niet te verwachten vanuit Texas.

Toch gaat Hennessey aan de slag met iets groeners. Dat nemen ze gelijk heel letterlijk, ze presenteren namelijk hun eerste visualisatie voor een project op basis van de heetste EV van het moment, de Porsche Taycan.

Technische details weet Hennessey nog niet vrij te geven, wel dat de Taycan hun project wordt om elektrisch rijden te ‘verhennesseyen’. Daarmee willen ze zeggen dat de EV niet ‘opnieuw gaan uitvinden’, eerder kijken hoe ze de Taycan een leuke boost kunnen geven, bovenop de 761 pk die de elektrische Porsche nu al levert. 761 is geen 1.000 en elektrische autobouwers als Rimac bewijzen dat paardenkracht bij EV’s hard kunnen gaan. Met een beetje expertise en tweaken moet die 1.000 pk geen probleem zijn.

Hun project start wanneer de Taycans in de VS geleverd worden, dat zal begin 2020 zijn. Wij begrijpen niet helemaal waarom het oh zo Amerikaanse Hennessey zich gaat vergrijpen aan een Duitse elektromobiel, als het zeer Amerikaanse Tesla al jaren de bloedsnelle Model S met 700 pk in de verkoop heeft. Dat is ook geen 1.000, en Amerika is gek op die auto. Dat is zorg voor de volgende keer, voor nu gaat Hennessey groen!