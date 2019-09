Woestijn-trotserende topverkoper klaar voor de volgende fase

De navigatie met het oosterse deel van het Midden-Oosten in het midden duidt aan waar deze auto geliefd is.

Wat is té groot? Daarvoor moet je een goed wereldbeeld hebben. Hier in Nederland is bijvoorbeeld een Volkswagen Tiguan Allspace al zo’n auto die vrij groot is, je wil hem alleen vanwege je enthousiaste manier van voortplanten. Alles wat daarboven zit is grotendeels een statement, niemand heeft op ’s lands wegen echt zo’n grote auto nodig.

Oké, nodig is wat dat betreft een lastige term. Een terreinwagen van bijna vijf meter met als kleinste motor een 4.0 liter V6 is ook niet nodig. Ook niet in een high-tech woestijnstad, zoals Dubai, waar de Nissan Patrol het goed doet. De enorme terreinbeul van Nissan is daar afwisselend met de Toyota Land Cruiser (de letterlijke tegenhanger van de Patrol) al sinds jaren de best verkochte auto. En dan wordt er niet voor 195.000 dirham (zo’n 48.200 euro) afgedongen op de V6-versie. Nee, de V8 Platinum met een 5.6 liter achtpitter is degene die je op elke straathoek van de Arabische- en Midden-Oosterse landen ziet staan. Daar blijkt dat de Patrol al sinds 2010 op de markt is: een stokoud en veel te groot blok wat een redelijke 400 pk (of optioneel 428 pk in de Nismo-versie) op de weg zet. Je zou zeggen dat zo’n motor in de huidige tijd écht niet meer kan en dat Nissan pronto een kleine doch krachtige V6 in die Patrol moet lepelen. Helemaal nu die oude versie al tien jaar in productie is: het is tijd voor iets nieuws.

Daar is Nissan het niet mee eens. Sterker nog: de veranderingen voor de nieuwe Patrol (modeljaar 2020) zijn zeer subtiel. Toch kun je duidelijk zien dat je met een nieuwe Patrol te maken hebt, omdat ze op het gebied van uiterlijk wel het één en ander hebben aangepakt. Zo prijken op de voorkant nu twee grote LED-schijnwerpers met een nieuwe signatuur in de vorm van de tweedelige dagrijverlichting. Ook de Nissan ‘V-grille’ is in het design verwerkt. De Patrol mag dan het vlaggenschip van Nissan zijn, dat designaspect heeft de auto tot nu toe moeten overslaan. Aan de achterzijde zijn alleen de lampen gewijzigd, nu ook met de Nissan-‘boemerangvorm’ zoals bekend van de Qashqai en nieuwe Juke, bijvoorbeeld. Leuk, Nissan, maar volgens mij is de term ‘boomerang-achterlichten’ al opgeëist door een ander merk…

In het interieur kun je bij de Patrol het duidelijkst zien dat het een oud mannetje is. Een piepklein infotainmentscherm en de rest van de middenconsole wordt opgeslokt door oubollig uitziende knoppen. Dat is veranderd: de knoppenbrij wordt grotendeels vervangen door een nieuw touchscreen, uiteraard met ondersteuning voor Apple CarPlay en Android Auto. Niet alle knoppen zijn vervangen, de airco en stoelverwarming bedien je nog wel steeds met fysieke knoppen. Voor veel mensen is dat nog steeds de uitkomst. Helemaal aangezien de marketingafdeling vaak kan scoren met kreten als: “dan kun je de belangrijkste functies bedienen met handschoenen aan, want stoere werklui dragen handschoenen!”