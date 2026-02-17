Dikke Renault 5 Turbo 3E krijgt een bekend broertje!

Renault laat de geweldige basis gelukkig niet links liggen.

Hyundai zette al een gewaagde, maar zeer succesvolle stap met de Ioniq 5 N. Toch durf ik te zeggen dat Hyundai voorbij is gestreefd door Renault. De Franse fabrikant begint bijna met het uitleveren van de 5 Turbo 3E en dan gaan we erachter komen of het ding net zo leuk rijdt als we vermoeden en hopen. Mocht het mislukken, dan is er altijd nog een plan B.

De basis van de Renault 5 Turbo 3E wordt namelijk na de lancering van de ‘mini-supercar’ gebruikt als grondlaag voor de allereerste elektrische Alpine A110. Dit bevestigt Alpine-baas Philippe Krief in een interview met Autocar. Krief is de flauwste niet en deelt meteen heel wat extra informatie over de A110 EV.

Specificaties?

Het platform van de Renault 5 Turbo 3E heet Alpine Performance Platform (APP). Het begint bij een nieuw aluminium chassisframe. Daarbovenop ligt een 70-kWh batterij. In de Renault zorgt ie voor 400 kilometer actieradius en kan ie worden opgeladen met 350 kW zodat je in een kwartiertje kunt opladen van 15 naar 80 procent.

Deze specificaties zullen vast niet helemaal overeenkomen met de elektrische A110. Die krijgt bijvoorbeeld al een andere aandrijflijn. In plaats van de in-wheel motoren van de 5, doet Alpine het met twee elektromotoren op de achteras. Het vermogen zal wel het huidige A110-pkrecord verbreken van 345 pk in de A110 R Ultime.

Het A110-recept moet ook bij de elektrische versie fier overeind blijven staan. De auto blijft bijvoorbeeld even hoog maar is wel ”een beetje” langer dan de huidige A110 volgens Krief. De A110 houdt wel zijn uiterlijk van een sportauto met middenmotor. Natuurlijk mogen de vier koplampen niet ontbreken.

Compleet nieuw interieur met een primeur

Binnenin wil Alpine het helemaal anders gaan doen met de elektrische A110. De rijpositie moet sportiever zijn dan ooit te voren. De voeten van de bestuurder komen wat omhoog en de stoel leunt achterover. Je zit er dus in zoals in in een F1-auto.

Daarnaast is de rest van het interieur helemaal op maat gemaakt door Alpine, wat een primeur is. De nadruk moet gaan liggen op fysieke knoppen en zo min mogelijk afleiding. Kijk, dat horen we graag. Zou je als bestuurder dan ook in het midden zitten? Daar gaat Krief niet op in, maar de Alpine A290_β (bèta) showmodel had dat wel.

Verrassende A110-versies

De elektrische Alpine A110 moet volgens Krief een beetje de 911 achterna gaan qua versies en uitvoeringen. Het gamma zal bestaan uit vier basissen: een coupé, een cabriolet en verlengde vierzits GT-versies van beide. Die A110 EWB hadden we niet zien aankomen. We dachten dat dat de A310 zou worden. Voor prijzen is het nog te vroeg, maar die zullen ongetwijfeld vrij hoog zijn. De Renault 5 Turbo 3E gaat hier in Nederland al voor 155.000 euro.

Na de Alpine A110 EV gaat het sportautomerk vrolijk verder met de volgende stap. Er moet na de A110 weer een verkoopknaller komen. Je weet wat dat betekent: een SUV. Ditmaal moet de grote gezinssportauto zelfs groter zijn dan de A390.

Als dat gelukt is en het merk presteert naar de verwachtingen, dan moet er een ultra-exclusieve hypercar komen. Deze auto zou inspiratie halen uit Le Mans-racers. Je mag de waterstofauto Alpenglow als voorbeeld zien. Grappig: Alpine heeft net aangekondigd na dit jaar te gaan stoppen met het Le Mans-programma. Of zouden ze dan weer mee gaan doen met een raceversie van de Alpenglow? We gaan het zien.