BLIJF WEG van deze wegen als je dit weekend op wintersport gaat

Waarom zou je ook allemaal op hetzelfde moment gaan skiën?

Vanwege de voorjaarsvakantie reist heel skiënd Nederland weer naar besneeuwde bergtoppen. Wie zich aankomend weekend richting de Alpen gaat verplaatsen, zal rekening moeten houden met rijen en rijen langzaam rijdende auto’s met dakkoffers en winterbanden.

Wat moet ik vermijden?

Aankomend weekend begint in het zuiden van het land de voorjaarsvakantie. Hierdoor zullen de Nederlandse snelwegen al vol lopen met reizigers die richting de sneeuw vertrekken. Daar komt bij dat in Duitsland ook meerdere deelstaten tegelijk beginnen met de voorjaarsvakantie. Je weet al waar dit toe zal leiden: zaterdag 14 februari kan wel uitgeroepen worden tot Europese filedag.

De ANWB waarschuwt dat het in vooral in Duitsland tot problemen kan leiden. Hieronder vind je een lijstje met probleemwegen. Als je kunt: Blijf hier weg!

Verwachte vertragingen in Duitsland:

A3 Würzburg – Neurenberg.

A5 Karslruhe – Bazel (bij Karlsruhe).

A7 Ulm – Füssen.

A8 Karlsruhe – München – Salzburg (bij Pforzheim).

A9 Neurenberg – München.

A10 Salzburg – Villach.

A13 Innsbruck – Brennerpas.

S16 Bludenz – Landeck (Bludenz – St. Anton).

A93/A12 Rosenheim – Kufstein – Innsbruck.

B179 Füssen – Nassereith (Fernpasroute).

Frankrijk

A40 Mâcon – Chamonix – Mont Blanctunnel.

A43 Lyon – Chambéry.

RN90 Albertville – Bourg St. Maurice.

D1091 Grenoble – Briançon (tussen Le Bourg-d’Oisans en La Grave).

De rest van Nederland heeft een week later voorjaarsvakantie. Het fileleed zal dan ook op vrijdag 20 en zaterdag de 21 februari terugkeren.

Olympische winterspelen

Op dit moment zijn de Winterspelen in volle gang. De ANWB waarschuwt dan ook voor extra drukte in Noord-Italië. De Spelen zijn namelijk in Milaan en in Cortina d’Ampezzo. Hier is het vooral druk bij de toegangswegen van en naar de Spelen. Dit duurt nog tot en met 22 februari. Tot die dag zal het er dus extra druk zijn.

