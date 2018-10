Het is een zooitje op de Nederlandse wegen

De wegen zijn zo verstopt als een dikke darm na een avondje Mexicaans eten.

Werk aan de winkel voor Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat. Het water staat aan de lippen als het gaat om de filezwaarte in ons land. Uit de nieuwste cijfers van de ANWB blijkt dat de wegen wederom in dit derde kwartaal drukker zijn geworden.

De filezwaarte is in het derde kwartaal van dit jaar met 13 procent gestegen in vergelijking met vorig jaar. De warme zomer heeft hier een belangrijke rol in gespeeld. Er is fors meer recreatieverkeer waargenomen, waardoor vooral in de maand juli meer files stonden in vergelijking met dezelfde periode in 2017. De wegen in provincies Zuid-Holland, Zeeland, Noord-Brabant en in Limburg waren drukker dan normaal. De doorstroming was overdag en in het weekend een stuk minder. De vele bermbranden langs de wegen hebben tevens een rol gespeeld in de vertragingen.

De cijfers voor de eerste drie kwartalen van dit jaar zien er niet goed. Er is geconstateerd dat de filezwaarte met 20 procent is toegenomen in vergelijking met de eerste drie kwartalen van vorig jaar. De bekende knelpunten in het Nederlandse wegennet zijn vrijwel ongewijzigd gebleven. De A27 Utrecht-Breda tussen Lexmond-Noordeloos staat nog steeds op één, gevolgd door de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Roelofarendsveen-Hoogmade. Nieuw in de top vijf dit jaar zijn de A4 Den Haag-Amsterdam bij Leidschendam-Zoeterwoude en de A15 Rotterdam-Gorinchem tussen Papendrecht-Sliedrecht.

En dan hebben we de ‘goede’ periode achter de rug. Althans, op papier. In de zomers staan er minder files in vergelijking met de herfst en winter. De ANWB verwacht dan ook dat het komende kwartaal het drukste van het jaar gaat worden. De kans is groot dat die filezwaarte nog wel gaat toenemen dit najaar.

