Komende 5 jaar dramatische files, aldus het kabinet

Op de korte termijn zien de vooruitzichten er niet goed uit.

Wie allergisch is voor files moet of een andere job zoeken of dichter bij het werk gaan wonen. Of je blijft natuurlijk elke dag klagen bij de koffiecorner, want files blijven nog wel even onderdeel van de dagelijkse situatie op de Nederlandse wegen. Tenzij we deze oplossing hanteren.

Het gaat er de komende jaren niet beter op worden. Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) heeft in een rapport (PDF alert!) van het Kennisinstituut Mobiliteit (KiM) laten opstellen dat files alleen maar zullen toenemen. Automobilisten zullen de komende vijf jaar juist langer in de file staan. Hoewel er nieuwe lappen asfalt komen, weegt dat niet op tegen het toenemende verkeer. Volgens het rapport heeft dit onder meer te maken met de aanhoudende economische groei.

Tussen nu en 2023 zal het reistijdverlies voor automobilisten flink toenemen, is de verwachting. Er liggen tot en met zeker 2030 de nodige pakketten. Het kabinet trekt in totaal 20 miljard euro uit om het wegennet te verbeteren en files aan te pakken. Zo komt er zeker 1.000 kilometer aan nieuw asfalt bij. Veel grote projecten zijn echter pas na 2023 klaar, waardoor de komende jaren automobilisten weinig gaan merken van die plannen.

Foto: 911 GT3 Touring Package via @hhitalia op Autojunk