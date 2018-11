Tesla kiest dame als opvolger Elon Musk in bestuurdersrol

Het is te hopen voor Tesla dat deze mevrouw geen gekke dingen Twittert en een rustiger temperament heeft in vergelijking met haar voorganger.

De tweet van Elon Musk dat hij Tesla van de beurs wilde halen heeft de nodige gevolgen. Eerder oordeelde de Securities and Exchange Commission (SEC) dat Elon Musk de komende jaren zijn rol als voorzitter van het bestuur van Tesla moest opgeven. Musk zal nog wel aanblijven als CEO van het automerk, maar men moest wel op zoek naar een nieuwe voorzitter.

Vandaag (Nederlandse tijd) is bekend geworden dat Robyn Denholm de taak van Musk zal overnemen. Deze mevrouw is op dit moment financieel directeur bij het Australische Telstra. Een telecombedrijf. Naast haar functie als financiële baas, is ze sinds 2014 lid van het bestuur van Tesla. Nu ze voorzitter van het bestuur bij Tesla gaat worden, heeft Denholm haar baan bij Telstra opgezegd. Ze zal fulltime bij Tesla aan de slag gaan. Andere bedrijven die op het CV van Denholm staan zijn Juniper Networks, Sun Microsystems, Toyota en Arthur Andersen & Co. In vrijwel alle gevallen ging het om financiële of strategische posities.

In de periode van haar overgang van Telstra naar Tesla zal Elon Musk haar bijstaan. Denholm zal haar voormalige werkgever niet met lege zakken verlaten. Een woordvoerder van Tesla laat tegenover de Amerikaanse nieuwszender CNBC weten dat Denholm jaarlijks 8.000 Telstra-aandelen zal ontvangen. Bovendien ontvangt ze nog eens 300.000 dollar salaris van het telecombedrijf bij haar afscheid.

De positie van Denholm is tijdelijk. Ze blijft de komende drie jaar voorzitter bij Tesla. Na die periode zit de straf er voor Musk op en zal hij vermoedelijk het stokje van de topvrouw overnemen.