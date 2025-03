Zo probeert Volkswagen de ID.1 goedkoop te houden

De Volkswagen ID.1 moet goedkoop zijn en 20.000 euro gaan kosten, hoe gaat VW dat doen?

Een betaalbare elektrische auto voor de massa maken. Het roepen is één. Het uitbrengen is een ander verhaal. Elektrische auto’s zijn duur om te ontwikkelen. Er ligt dus een uitdaging om zo’n voordelig model uit de markt te brengen. Volkswagen heeft een draaiboek klaarliggen om de ID.1 daadwerkelijk betaalbaar te maken.

Goedkope auto, goedkope productie

De Volkswagen ID.1 zal geproduceerd worden in Setubal, Portugal. Dus niet in de Duitse fabriek van het merk. Dit alles heeft met kosten te maken. Het is nu eenmaal voordeliger om de auto in Portugal te maken dan in eigen land.

Het is de bedoeling dat de betaalbare elektrische auto in 2027 op de markt verschijnt. Volkswagen blijft roepen dat de EV zo’n €20.000 moet gaan kosten. Ze hebben dat inmiddels zo vaak geroepen dat er geen weg terug is. Ze slaan een gigantische flater als het uiteindelijke bedrag duizenden euro’s hoger komt te liggen. Kortom, 20k. Dat moet het écht worden.

De ID. EVERY1, zoals het concept van de toekomstige ID.1 heet, is een knipoog naar de iconische Lupo en up!, maar dan zonder uitlaatgassen. De compacte EV wordt het nieuwe instapmodel van Volkswagen. Wie iets meer luxe aan boord wenst kan kiezen voor de: de ID. 2all, deze komt beschikbaar vanaf zo’n €25.000. Beide modellen zijn onderdeel van de nieuwe Electric Urban Car Family, die draait op het modulaire voorwielaangedreven elektrische platform (MEB) van Volkswagen.

Nieuwe klanten

Volgens VW-baas Thomas Schaefer moet de ID.1 nieuwe klanten aan de haak slaan. Zoals gezegd zijn elektrische auto’s duur om te ontwikkelen. Eigenlijk mag de ID.1 niet floppen, want enorme marges gaat Volkswagen niet draaien met het betaalbare model.

VW’s financieel opperhoofd Arno Antlitz geeft volgens Autonews toe dat het “moeilijk” wordt om winst te draaien op de Volkswagen ID.1. Het is niet voor niets dat veel autofabrikanten gestopt zijn met auto’s te maken in het A- en in sommige gevallen B-segment.