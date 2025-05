Mercedes viert ook een feestje aan het Italiaanse Comomeer

Move over BMW en Villa d’Este, hier is Mercedes met een paar pareltjes, een paar kilometer verderop!

Villa del Grumello aan het Comomeer in Italië is een plek waar normaal gesproken rijke mensen cappuccino’s drinken terwijl ze over het Comomeer staren, was afgelopen weekend het toneel van iets veel belangrijkers: autogeschiedenis op z’n bruutst. Want al was het vooral BMW dat stond te shinen iets verderop bij Villa d’Este, dit was het feestje van de concurrent met de ster.

Mercedes-Benz besloot namelijk drie absolute kampioenen uit de jaren ’90 even nonchalant in de tuin te parkeren. En omdat je natuurlijk niet zomaar even een CLK GTR over het grindpad rijdt (zonde van de carbon), ging dat gewoon met een kraan. Zoals het hoort.

Mercedes viert ook een feestje aan het Comomeer

Wat stond er dan te shinen tussen de hortensia’s? Ten eerste: de Mercedes-Benz C11 Group C-racer uit 1990 – oftewel de auto waarmee Schlesser, Baldi, Mass en Wendlinger als zilveren straaljagers over Monza vlogen. Check. Ten tweede: de CLK GTR-racer uit 1997, die tweede werd in Mugello, maar dat jaar wél de FIA GT-titel binnensleepte.

En dan het pièce de résistance: een straatlegale CLK GTR Coupé. Ja, die met nummerplaten. Want iemand dacht: “Wat als we een Le Mans-monster straatlegaal maken?” Mercedes zei: “Hold my Hefeweizen.”

In totaal zijn er maar 25 van deze beesten gebouwd: 20 coupés, 5 roadsters. En 1 nog snellere, maar dat is een groot geheim. Niet doorvertellen dus… De versie op FuoriConcorso komt uit de Loh Collection – een soort autoversie van een schilderijenmuseum, maar dan met 612 pk en een V12 die je ziel masseert.

Dat Mercedes dit geweld meenam naar Italië is trouwens geen toeval. Beide raceauto’s hebben hun roots (of in elk geval overwinningen) op Italiaanse circuits. Monza en Mugello kregen ooit de kans deze dondergoden in actie te zien. Wij kregen ze op een grasveld, onder een lentezonnetje, tussen de bloeiende azalea’s. Ook prima.

O, en er waren ook panelgesprekken over rally en Formule 1, maar eerlijk gezegd… wie let er nog op als je oog in oog staat met een van de meest waanzinnige straatauto’s ooit gebouwd?