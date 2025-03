BPM-fraude door nepschades: autokopers hebben geen idee

BPM levert de schatkist geld op, maar de opbrengsten staan onder druk door fraude en gesjoemel.

De BPM. We betalen het allemaal als we een nieuwe auto kopen of zelf een gebruikte auto importeren. Dat laatste doen handelaren aan de lopende band en nu blijkt dat er op grote schaal mee gesjoemeld wordt. Dagelijks loopt de Belastingdienst €1 miljoen mis door slimme trucjes van handelaren en criminelen.

Fraude met BPM: rechtszaken en hoofdpijn voor de belastingdienst

Peter Niesink van de BOVAG windt er geen doekjes om. Volgens hem is de BPM onhoudbaar, daarover bericht de Telegraaf vandaag. De rechtbanken hebben hun handen vol aan BPM-zaken, wat de maatschappij geld kost. Waar de BPM ooit meer dan drie miljard euro opleverde, blijft daar in 2035 waarschijnlijk nog maar een schamele €500 miljoen van over.

Niesink stelt voor om die hele BPM langzaam de nek om te draaien. Dalende opbrengsten kunnen volgens hem via andere autobelastingen worden opgevangen. Ook de RAI Vereniging is er klaar mee en pleit voor het bevriezen van de BPM, zodat deze belasting vanzelf uitdooft. De ANWB is wat voorzichtiger, maar ziet uitfasering ook als optie zolang autorijden betaalbaar blijft.

Fraude met BPM is kinderspel

Sinds 2013 is de BPM gebaseerd op CO2-uitstoot, met een starttarief van €667. Hoeveel BPM er afgedragen moet worden is onder andere afhankelijk van de staat van de auto. Handelaren en criminelen laten een taxateur wat neppe schade vaststellen. Resultaat? Honderden of duizenden euro’s minder BPM betalen. En dat kost de staat dus bakken met geld.

En dan zijn er nog de schadeauto’s. Handelaren kopen zwaar beschadigde voertuigen, lappen deze voor weinig op en bieden deze “herstelde” occasions aan op de markt met een BPM-bonnetje waar je om moet lachen. Totdat je zelf de dupe bent, natuurlijk.

Autokopers zijn de dupe

Niet alleen de overheid is de verliezer in dit verhaal. Jij en ik als consument ook. Nette autobedrijven zitten niet te wachten op auto’s waarvan de BPM niet klopt. ANWB-leden klagen dat ze hun recent gekochte auto niet meer kunnen inruilen. Niemand wil hem hebben, want niemand weet of de BPM klopt. De autobezitter heeft in vertrouwen een auto gekocht en weet niet dat er gesjoemeld is met de BPM

Check de rest BPM

De gemiddelde consument zal het niet controleren, maar eigenlijk moet het wel. Namelijk het checken van de rest BPM. BIj een geïmporteerde auto kun je aan de hand van het kenteken zien hoeveel resterende BPM is afgedragen.

Als dit bij een modale auto slechts enkele tientjes betreft moeten de alarmbellen gaan rinkelen. Ook een wat deftigere auto met enkele honderden euro’s aan BPM is vaak een indicatie dat er niets niet klopt. Je hebt liever dat er gewoon netjes duizenden euro’s aan BPM is afgedragen. Dan is de kans een stuk minder groot dat er nepschades zijn gemeld bij het invoeren.

