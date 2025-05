De slechtste auto ooit kan er een zijn die je zelf hebt gehad, of eentje waarvan je gewoon het idee hebt…

Een paar weken terug vroegen wij hier naar de beste auto die jij ooit hebt gehad. In mijn geval ging het om mijn BMW 330d Touring. Dat ding liet me nooit in de steek en reed zelfs boven de 4 ton op de teller nog als een nieuwe.

Maar tegenover de beste, staat natuurlijk ook de slechtste. En wij vinden het wel leuk om van jou te weten wat jij de slechtste auto ooit vindt. Het mag er zoals gezegd dus eentje zijn die je zelf hebt gereden, maar het kan ook iets zijn waarvan jij denkt dat hij heel slecht is.

Wat is volgens jou de slechtste auto ooit?

En zoals zo vaak is de vraag stellen, hem beantwoorden. Ook in dit geval. Want wat is volgens mij de slechtste auto ooit? Dat is nog wel een lastige, moet ik eerlijk zijn. In mijn eigen autogeschiedenis kijken was het mijn Citroën Acadyane. Die heeft het twee weken gedaan en toen heeft hij een jaar dienstgedaan als clubhuis op straat voor de buurtkinderen.

Na die tijd heb ik hem geruild voor een fles wijn. Rode wijn en dat vond ik toen helemaal niet lekker. Deze auto was zelfs nog slechter dan mijn BMW E30 320i touring. Want ook die ging razendsnel kapot, maar die had even daarvoor tenminste nog een mooi motorgeluid.

De slechtste auto die ooit is gemaakt moet ik je schuldig blijven. Al heeft een verzekeringsmaatschappij ooit een leuke auto samengesteld uit slechte onderdelen van bestaande auto’s. Da’s wel geinig en dat kun je HIER teruglezen.

Maar goed, ik geef de bal weer terug. En wel aan jou, beste lezer van Autoblog. Laat ons weten wat volgens jou de slechtste auto ooit is en maak kans op een gratis gloednieuwe luchtgitaar, af te halen op een treinstation bij jou in de buurt!!