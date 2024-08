Peugeot trekt nog dit jaar stekker uit 508

De fraai gelijnde Peugeot 508 zal nog in 2024 het loodje leggen.

Het is een fraaie Berline, zo’n 508. Ook als stationwagen is de Fransoos helemaal niet verkeerd om naar te kijken. Helaas pindakaas, er komt een einde aan deze generatie. Met het verse gamma van Peugeot heeft de 508 geen bestaansrecht meer op de lange termijn. In elk geval het model zoals we die nu kennen.

Het is alweer zes jaar geleden als Peugeot de nieuwe 508 presenteert. Frisser, volwassener en een stuk stoerder. Waar zijn voorganger toch best een lullig voorkomen had, kon je met de nieuwe goed voor komen rijden. We hebben de Peugeot 508 een tijdje op de redactie gehad en het bleek een zeer gewaardeerde logé. Niks mis mee, zou René van der Gijp zeggen.

Na zes jaar vinden ze het wel mooi geweest bij Peugeot. Volgens Autocar trekt de Franse autofabrikant nog dit jaar de stekker uit het model in het Verenigd Koninkrijk. In december van 2024 is het afgelopen voor de Peugeot 508. Tegenover de publicatie zegt Peugeot de focus te vergrote naar de elektrische modellen in het VK.

Best jammer, want met de 508 had het merk een knap model in huis. Zeker als gepeperde PSE, met 360 pk. Deze sportieve variant wist echter geen klanten aan te trekken. Eigenlijk was dit sportieve label een flop en het hele PSE-verhaal krijgt dan ook geen vervolg.

Verkopen Peugeot 508 in Nederland

In Nederland is de 508 ook geen hardloper meer. Dit jaar verkocht het merk er tot nu toe 98 stuks van. Vorig jaar in dezelfde periode (jan-jul) betroffen het 140 auto’s. Aldus cijfers van de BOVAG. Daar kan het licht bij de Peugeot-dealers niet van blijven branden.

Of de Peugeot 508 ook in ons land in 2024 al verdwijnt is nog niet bekend. De vraag staat uit bij Peugeot Nederland.