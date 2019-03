Autoblog advies: lompe vakantiesloep voor 2.5k

Een droomauto die goedkoper is dan een huurauto!

Het nadeel van auto’s zijn de gebruikskosten. Als je meer dan 25.000 km per jaar moet afleggen, dan begint autorijden een wel heel kostbare bezigheid te worden. Dingen als verzekering, afschrijving, brandstof en dergelijke hakken er flink in. Dat is mede (lees; vooral) te danken aan een vrolijk belasting-heffende overheid.

Dat is jammer, want als je dus veel rijdt, is een leuke auto bijna onmogelijk. Het moet dan een verstandige keuze worden. Niet alleen met leaseauto’s is dat het geval, ook bij een occasion is het iets waar je rekening mee moet houden. De kosten voor het gebruik zijn nu eenmaal erg hoog. Dat betekent dat wij bij het geven de Autoblog adviezen vaak rekening moeten houden met rationale argumenten.

Daar is vandaag minder sprake van. Voor vandaag behandelen we een aanvraag van Frederik, een 25-jarige rechtenstudent. Samen met drie anderen vrienden zijn ze van plan om de gehele zomer ‘te werken aan hun scriptie’ in Zuid-Spanje. Om met Dr. Evil te spreken: right… Ze willen een auto kopen waarin ze met hun vieren in alle comfort naar Spanje kunnen cruisen. Het plan is om alle vier geld in te leggen voor vervoer. Een gedeelte is voor de auto, de andere helft voor preventief onderhoud. Ze willen ongeveer 2.500 euro uitgeven aan de auto, de rest is voor onderhoud. Frederik heeft al een beetje rondgekeken en het viel hem op dat de Mercedes-Benz S-Klasse verrassend betaalbaar is. Mercedes staat voor groot, luxe en betrouwbaar, toch?

Het hoeft overigens niet zo groot als een S-Klasse, een maatje kleiner mag ook. Zolang de auto maar een grote motor heeft in combinatie met een automaat. Ook moet de auto voorzien zijn van een goed werkende airconditioning. Dus liever eentje die bijgevuld moet worden dan eentje waarvan de thermostaat kapot is. Qua afschrijving maakt het niet zoveel uit, ook al krijgen ze de oud-ijzer prijs ervoor terug, dan nog is het goedkoper dan een auto huren.

De eisen en wensen van Fredrik & zijn Kornuiten in een tabel:

Huidige /vorige auto's: OV, OV-fiets, fiets, bierfiets. Koop / lease: Koop Zakelijk / privé: Privé Budget: € 2.500 excl. onderhoud Jaarkilometrage: In totaal zo'n 10.000 km Brandstofvoorkeur: Benzine lijkt het verstandigst Reden aanschaf andere auto: Vakantie auto Gezinssamenstelling: 4 'volwassen' studenten Voorkeursmerken /modellen: Mercedes-Benz S-Klasse van 1999 No-go modellen / merken: Koreanen of Japanners. Kan heel betrouwbaar zijn, maar het moet stijl hebben.

Doe het niet: Mercedes-Benz S-Klasse (W220)

Ja, die Mercedessen zijn een leuk idee. Dat je zo’n auto hebt voor zo weinig geld is eigenlijk niet voor te stellen. Een goed exemplaar krijg je bijna niet voor dat geld. De aandrijflijn is over het algemeen behoorlijk sterk. Bak en motor zijn ook het probleem niet. De ‘W220’ kent drie grote aandachtspunten: defecte hydraulische vering, slecht functionerende electronica en roest. Reken erop dat je flink moet investeren om het veersysteem te repareren. Je kunt dan beter een S-Klasse zoeken in een betere staat, voor meer geld. Het zijn fantastische auto’s, maar je gaat geheid de mist in met een te goedkoop exemplaar.

Volvo S80 2.9

€ 2.250

2001

270.000 km

In plaats van een S-Klasse is deze Volvo precies wat je wilt. Waarschijnlijk. De Volvo S80 is een maatje kleiner dan de S-Klasse, maar nog steeds bovengemiddeld groot. Qua binnenruimte scoort de auto een stuk beter dan een gelijkwaardige BMW 5 Serie E39, om maar eens een zijstraat te noemen. Waar de V70 een bijna iconische status kent in Nederland, geldt dat niet voor de S80. Je treft ze aan voor aanzienlijk minder geld. Voordeel is dat de S80 geleverd is met de 2.9 motor. Een zes-in-lijn met 204 pk en uitstekende manieren, echt een bijzonder fijne krachtbron. Overigens zijn de vijfcilinder motoren eveneens niet te versmaden, dus het hoeft niet per se een 2.9 te zijn. Een andere Zweedse optie in dit prijssegment is de Saab 9-5. Mocht je voor die auto gaan, sla dan de zescilinder over. Dat was niet de betrouwbaarste motor van Saab.

Chrysler 300M 3.5

€ 2.100

1999

170.000 km

De Chrysler 300M is de voorganger van de veel populairdere 300C. Ondanks dat de namen erg veel op elkaar lijken, konden de verschillen niet groter zijn. De 300M komt veel Europeser over. Dankzij het ‘cab-forward’ design van de auto is er een enorme hoeveelheid binnenruimte beschikbaar. De 3.6 V6 motor levert dik 250 pk, voldoende om om mee vooruit te kunnen. Qua rijeigenschappen is het geen sportieve auto, maar voor een Amerikaan uit die periode stuurt het zeker niet onaardig. Veel ruimte, veel comfort en een sterke airco: deze auto lijkt wel gemaakt voor dit soort ritten. In het budget zijn ze eenvoudig te vinden. Ook exemplaren in behoorlijk goede staat zijn geen enkel probleem. De auto heeft overal bekerhouders, ook wel fijn. Houdt er echter wel rekening dat je deze auto zeer moeilijk zult verkopen na afloop. Bijna niemand kent de auto en van de mensen die hem wel kennen is slechts een heel klein gedeelte geïnteresseerd.

Renault Grand Espace V6 Initiale (J81)

€ 2.200

2006

255.000 km

Eigenlijk waren we op zoek naar een Renault Vel Satis. Als je gaat voor een Vel Satis in die meest luxe trim (Initiale) in combinatie met de dikste motor (3.5 V6 van Nissan), kun je er voldoende in het budget vinden. Zelfs heel behoorlijke exemplaren, vanaf 500 euro vind je deze wagens. Een andere optie is de Renault Grand Espace. Die is leverbaar met de zelfde motor + uitrusting. Het was destijds een van de meest luxe en vlotte MPV’s. Oh, en de ruimste. Ondanks dat jullie waarschijnlijk niet met een enorme aanhanger of dakkoffer gaan rijden, met deze auto is het niet nodig. Deze auto geeft een nieuwe dimensie aan het woord ruim. Deze auto’s hebben echter een enorm slechte reputatie en dat is grotendeels terecht. Zeker in de eerste paar jaar kende de auto de nodige kinderziekten, maar de meeste zijn allang aangepakt. Kijk even goed naar de aanwezigheid van recente historie in de vorm van facturen en boekjes.

Opel Signum 3.2 Cosmo (A)

€ 2.250

2005

225.000 km

Vaak wil het lonen om eens te kijken naar buitenbeentjes. Een Volkswagen Phaeton is nog te duur en is een financiële tijdbom gezien de prijs van het onderhoud. Als je op zoek bent naar veel ruimte en een grote motor, wat dacht je van een Opel Signum? De Opel Signum staat op het ‘Epsilon Platform’ waar auto’s als de Fiat Croma, Opel Vectra en Saab 9-3 ook op staan. Echter, voor de gelegenheid is de wielbasis verlengd voor de Signum. Het is dus een auto waar je met zijn vieren zeer ruim in kan zitten. De 3.2 motor is een fijne metgezel en met 218 pk meer dan voldoende sterk. De Signum is aanzienlijk minder zwaar dan de andere auto’s uit het overzicht. De grootste uitdaging is om een goed exemplaar te vinden. Niet zozeer in het budget (geen een Signum is meer dan 2.5 mille waard), maar vanwege de staat.

Semi-Yolo: Audi A8 3.7 5v Pro Line (D2)

€ 2.450

2000

265.000 km

De S-Klasse is een gewilde youngtimer. Altijd al geweest. De BMW 7 Serie uit de jaren ’90 (E38 voor intimi) is voor velen de mooiste grote sedan ooit gebouwd. Dat zie je terug in de prijzen. Alle nette 7 Series zitten ver boven het budget. Een Lexus LS400 dan? Nope: iedereen weet dat Lexus onverwoestbaar is, dus ook die zijn niet te betalen. Een Audi A8 van de D2 generatie kan soelaas bieden. Wij vonden een A8 3.7 zonder quattro, maar wel met Jacquard Satin stoffen bekleding. Hoe cool is dat? Waarschijnlijk dat dat de prijs ook een beetje drukte. De A8 3.7 is de sterkste (260 pk) voorwielaandrijver die Audi ooit heeft gebouwd. De auto is ruim, relatief licht en absoluut niet zuinig. Een atmosferische V8 met ouderwetse automaat is dat nooit. Het zijn echter wel briljante auto’s om lange stukken achter elkaar te cruisen.

YOLO: Lincoln Navigator (UN173)

€ 2.250

2000

345.000 km

Als je met een grote, lompe en comfortabele sloep Spanje onveilig wil gaan maken, waarom niet meteen in de grootste en lompste sloep in het budget? Ja, het ding zuipt echt als een tempelier, maar je krijgt daar wel veel voor terug. Zoals een ware King of The Road zitpositie. De V8 sleurt er altijd lekker aan (in ruil voor een sloot benzine uiteraard) en de airco is uitmuntend. Check wel even of ‘ie het goed doet, want Lincoln onderdelen kunnen soms wat lastig verkrijgbaar zijn.