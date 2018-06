Noordlease en Leasevisie heten nu Hitachi Mobility

Leasemaatschappijen Noordlease (Groningen) en Leasevisie (Rotterdam en Heerhugowaard) gaan per 1 juli samen verder als Hitachi Capital Mobility Netherlands B.V. (Hitachi Mobility).

Sinds 2017 zijn Noordlease en Leasevisie (eerder eigendom van Martin Schilder) onderdeel van Hitachi Capital Corporation. Met de nieuwe naam wil het leasebedrijf blijven voortborduren op de kernwaarden van Noordlease en Leasevisie. De komende jaren wordt Hitachi Mobility nationaal en internationaal verder uitgebouwd met een breder dienstenportfolio en meerdere Europese vestigingen. Bij de realisatie van deze stappen hoort een duidelijke, herkenbare en internationaal klinkende naam.

Hitachi Capital Mobility is een dochteronderneming van Hitachi Capital Corporation in Japan, dat zich richt op sociale infrastructuur, ecologie en energie, mobiliteit en diensten voor lokale overheden. Hitachi Capital Corporation heeft dochterondernemingen in Europa, Azië en de Verenigde Staten.

Hitachi Capital Corporation is momenteel als leasemaatschappij actief in Engeland (70.000 leasecontracten) en in Polen (10.000 leasecontracten). Met de twee bedrijven in Nederland werden ruim 16.000 leasecontracten beheerd. De naamswijziging naar Hitachi Mobility is een logische stap als voorwaarde voor de realisatie van de toekomstplannen en verdere ontwikkeling van de organisatie.