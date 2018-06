Waarom MotoGP-rijders tegen GP van Nederland zijn

Als het aan hen ligt, komt de Formule 1 niet naar Holland.

Persconferenties kunnen flinke openbaringen teweegbrengen, zo ook in de MotoGP. In aanloop naar het raceweekend hebben verschillende rijders laten weten dat zij helemaal niet zitten te wachten op een Grand Prix van Nederland. Volgens hen zijn er al voldoende circuits die zowel op de kalender van de Formule 1 als op haar eigen kalender staan, en ze beginnen het langzaam maar zeker spuugzat te worden.

Dit heeft alles te maken met het feit dat Formule 1-auto’s ieder circuit waarop ze rijden naar de gallemiezen helpen. De MotoGP-rijders merken dit maar al te goed. Sterker nog, het is niet alleen op oude circuits die jaren niet geasfalteerd zijn, maar ook op de circuits die net een verse laag hebben gekregen. Zeker nu de auto’s buitengewoon veel steunen op aerodynamica, lijkt het alsmaar erger te worden.

Het geklaag werd deze week naar een nieuw niveau getild, toen een aantal rijders gevraagd werd naar hun mening over een mogelijke Grand Prix op het circuit van Assen. Hoewel het nog niet eens zeker is of er überhaupt een Nederlandse Grand Prix komt–laat staan of deze op Zandvoort of Assen verreden wordt–zitten de MotoGP-rijders er bepaald niet op te wachten. Dit terwijl Charlie Whiting na een inspectie liet weten dat er maar weinig aanpassingen aan het circuit gedaan hoeven te worden. Valentino Rossi vertelde het volgende.

“I hope they don’t come because F1 have a lot of tracks that they use just for the cars, like Le Castellet [Paul Ricard] last week, and here Assen is just for motorcycles historically. First of all, it would be a particular track for the F1 – but better not have F1 for us because you have less bumps, and I think for the historic side is better that just MotoGP races here.”

Ondanks zijn gebroken Engels, begrijpen we precies wat de Italiaan bedoelt. Assen is ooit immers in het leven geroepen om motorraces te organiseren. Dat er door de jaren heen eveneens verschillende autoraces zijn gehouden, staat daar los van. Goed, motorsport heeft natuurlijk geen alleenrecht op het TT-circuit, maar het sentiment is duidelijk.

Wonderkind Marc Marquez vertoonde duidelijk minder vrees voor de mogelijke komst van een Formule 1-race op het circuit van Assen.

“F1 would be very, very fast because [there are] many fast corners and maybe the laptime would be one minute, I don’t know, because they are so fast. But always is good when F1 is interested about a circuit like Assen – but yeah, then this for the bike means that we’ll have some bumps, but [it] is not a big problem.”

Het is niet de eerste keer dat MotoGP-rijders klagen over circuits die ze delen met de Formule 1. De MotoGP heeft, bijvoorbeeld, Silverstone en Barcelona op de kalender staan. Hoewel de circuits in de afgelopen jaren nog een nieuwe laag asfalt kregen, rapporteerden verschillende rijders dat de baan inmiddels alweer overspoeld is met irritante hobbels.