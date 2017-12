Broekhuis neemt VAG-dealer Martin Schilder over

Het borrelt bij de binnenlandse autodealers.

De Broekhuis Groep heeft vanochtend bekendgemaakt dat het begin volgend jaar, op 1 januari, een ander groot familiebedrijf overneemt. Beide dealers hebben een principeovereenkomst bereikt, waaruit blijkt dat Broekhuis de aandelen van Martin Schilder zal opkopen, waarna ze zich samen zullen voegen.

Dit is een behoorlijke stap voor Broekhuis, die zelf vooral in Midden-Nederland gevestigd is. Het autodealernetwerk versterkt hiermee haar positie in Noord-Holland en neemt tevens de merken Fiat, Audi en Volkswagen van Martin Schilder over. Broekhuis neemt overigens vrijwel alle activiteiten van het bedrijf over en laat alle 350 medewerkers meeverhuizen, waarna er in totaal zo’n 1.400 mensen voor zullen werken. Leasemaatschappij Leasevisie, eerder van Martin Schilder, blijft echter bij Noordlease. Laatstgenoemde nam de leasemaatschappij eerder deze maand over.

Naast het feit dat de autoverkoper haar positie versterkt door voortaan meer merken (tevens ook de bedrijfswagens) aan te bieden en zich te vestigen in andere gebieden, zal het zich qua activiteiten nog verder uitbreiden. Martin Schilder hield zich namelijk ook bezig met o.a. verzekeringen, schadeherstel en autoverhuur en daar wordt nu nog verder op doorgebouwd. De geschatte omzet zal hiermee stijgen naar zo’n € 780 miljoen.