Tesla Model 3-wachtenden moeten nog eens 2,5k lappen

Ja, luister. Nog even over die aanbetaling..

In 2016 maakte Tesla bekend dat de Model 3 in de VS 35.000 dollar ging kosten. Klanten konden de auto alvast reserveren door een aanbetaling van 1.000 dollar te doen. Tesla kreeg vervolgens een stroom van reserveringen en dus aanbetalingen binnen. Das lekkere money.

Hoewel de leveringen van de Model 3 al enkele maanden in volle gang zijn, wachten nog steeds duizenden toekomstige eigenaren van de Model 3 in Noord-Amerika op hun exemplaar. We zijn inmiddels in 2018 en Tesla Inc. heeft het lef om de klanten die al reeds een aanbesteding hebben gedaan om nóg meer geld te vragen. Alle klanten die in de Verenigde Staten en Canada die op dit moment een reservering hebben openstaan voor de Model 3 hebben via e-mail te horen gekregen dat ze 2.500 dollar moeten betalen om het proces voort te zetten.

Voor Tesla is dit een lucratieve manier om in een korte periode veel geld bij elkaar te schrapen. Stel dat 100.000 mensen in Noord-Amerika het bedrag overmaken, dan kan Tesla weer met 250 miljoen dollar vooruit. Aanbesteding op aanbesteding, het lijkt wel een aflevering van AVROTROS Opgelicht?!

Het is niet eerlijk om visionair Musk direct met het tv-programma te vergelijken, maar de nieuwe smeekbode om geld is op z’n minst opmerkelijk te noemen.. (via Autonews)

Foto: Tesla Model 3 via @lebaunl op Autojunk