Noorwegen eerste land waar EV beter verkoopt dan benzine + diesel - Autoblog.nl

Als je dacht dat er in ons land veel EV’s rondrijden, dan ben je nog nooit in Noorwegen geweest.

Nederland heeft inmiddels aardig wat subsidiegeld gespendeerd om EV’s aan de man te brengen, maar dat was nog niet genoeg. In ieder geval niet om genoeg om de koploper te zijn op EV-gebied. Dat is en blijft namelijk Noorwegen.

Nu 2020 definitief achter de rug is kan de balans opgemaakt worden. Eerder vandaag keken we al hoe het ervoor staat met elektrische auto’s in Nederland. Wat bleek? Het marktaandeel van EV’s kwam het afgelopen jaar uit op 20,5%. In absolute aantallen hebben het dan over 73.057 auto’s. De top drie van best verkochte EV’s werd aangevoerd door de Volkswagen ID.3, op gepaste afstand gevolgd door de Tesla Model 3 en de Kia e-Niro.

Een marktaandeel van 20,5% voor EV’s lijkt heel wat, maar het is nog niet eens de helft van wat het in Noorwegen is. Daar maken elektrische auto’s maar liefst 54,3% uit van het totale aantal nieuw verkochte auto’s. Hoewel er veel minder Noren dan Nederlanders zijn werden er daardoor alsnog meer elektrische auto’s verkocht: 76.789 stuks om precies te zijn.

Net als in Nederland is ook in Noorwegen de Model 3 van de troon gestoten, alleen wel door een andere auto. Waar in Nederland de ID.3 aan de top stond, was in Noorwegen de Audi e-tron het populairst. In beide gevallen is het dus wel een VAG-product dat het lijstje aanvoert. In ons land stond de e-tron overigens op nummer vijf in het lijstje.

54,3% is leuk, maar Noorwegen wil het hier niet bij laten zitten. Voor 2021 is de verwachting dat het marktaandeel zal stijgen naar 65%. De Noren zijn daarmee hard op weg om al eerste land alleen nog maar ‘emissievrije’ auto’s te verkopen. Dat doel staat voor 2025 op de planning.

Via: Automotive News Europe

Foto: straatbeeld in Noorwegen, vastgelegd door @sportstand