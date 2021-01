Ratten huisvesten zich in bumper van Tesla Model 3 - Autoblog.nl

Een Nederlandse Tesla-rijder had een paar ongenode gasten in zijn voorbumper: ratten.

Het is niet voor het eerst dat we het hier op Autoblog over de combinatie ‘Tesla’ en ‘bumper’ hebben. Het ging dan vooral over bumpers die spontaan loslieten nadat de eigenaar bijvoorbeeld door een plas reed. Vandaag is ons weer een probleem met een Tesla-bumper ter ore gekomen, maar dit keer is het issue van een hele andere orde.

Een Nederlandse Model 3-rijder genaamd Bas constateerde in eerste instantie een probleem met de cruise control van zijn auto. Die vertoonde af en toe kuren. Bas dacht aan een losse stekker of aan de ‘brakke bouwkwaliteit’ (zijn woorden, niet de onze) van zijn Tesla.

Bij een bezoekje aan de garage bleek echter dat niet de bouwkwaliteit van de Tesla Model 3 het probleem was. Wat was er dan wel aan de hand? Bij nadere inspectie bleek de Tesla ongewenste passagiers te hebben in de vorm van ratten. De auto had blijkbaar toch iets te lang stilgestaan de laatste tijd.

De knaagdieren hadden zelfs een kleine voedselvoorraad opgebouwd in hun nieuwe onderkomen. De garage trof namelijk aangevreten boterhammen aan in de holle voorbumper. Voor de goede orde: wat je ziet op de foto’s zijn dus beschimmelde boterhammen en geen dode ratten. Waarschijnlijk. We hopen dat je de avondmaaltijd inmiddels achter de kiezen hebt. Zo niet: eet smakelijk!

Bas is trouwens niet de eerste die te maken krijgt met een auto die van de ratten besnuffeld is. Begin vorig jaar schreven we er ook al over: een lockdown vergroot de kans dat je met een dergelijke onaangename verrassing te maken krijgt. Het is in een auto niet alleen lekker warm, maar ratten vinden het schijnbaar ook prettig om op kabels te knagen. Toegegeven: sindsdien hebben we er niet veel meer van gehoord, dus we kunnen niet direct spreken van een grootschalig probleem. Toch kan het ook in Nederland voorkomen, zo blijkt.

Met dank aan Bas voor de tip!