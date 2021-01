Verlaagde BMW X4 M is verder verlaagd - Autoblog.nl

Waarom zou je überhaupt met een verlaagde BMW X4 beginnen als uitgangspunt?

BMW heeft het er maar zwaar mee. Het merk kent een schare liefhebbers. Maar het merk weet zich de laatste tijd op de verkeerde wijze in de schijnwerpers te zetten. Denk aan het toepassen van zeer ‘smaakgevoelig’ design, verkeerd geluid, voorwielaandrijving, bizar design, afgrijselijk design en vreemde auto’s in het algemeen.

Neem deze BMW X4M Competition. Dat is een snellere, ruigere en spannendere variant van de X4. Het is een soort faux-SUV, maar dan een stukje sneller en lager. De Duitse firma H&R dacht: dat kan beter en vooral lager! Dat hebben ze meteen even aangepakt. Het resultaat is een dus een verlaagde BMW X4 die dus verder is, eh, verlaagd.

Verlaagde BMW X4 verder verlaagd

Daarnaast hebben ze bij H&R ook even de stance van de auto verbeterd. We beginnen even met de verlaging. H&R is net als Eibach specialist als het op veren aankomt. In dit geval is het een kit met enkel en alleen andere veren. De dempers zijn namelijk nog origineel. Deze X4 M in kwestie is wel voorzien van adaptieve demping. De van huis uit al verlaagde BMW X4 wordt dankzij de verlagingsveren nog eens 25 mm verlaagd. Volgens H&R is de X4 M nu stabieler in de bochten, zonder dat het comfort er echt onder te lijden heeft.

Verbeterde stance

Naast de verlaging is de verlaagde BMW X4 M (het is ook nog eens een Competition) voorzien van de H&R Trak+ kit. Dit zijn aluminium spoorverbreders, of spacers zo u wilt. Het geeft de auto een veel fraaiere stance. Dermate fraai dat je je afvraagt: waarom levert BMW ‘m niet zo wanneer deze uit de fabriek komt? Anderzijds, het enige wat de X4 M gemeen heeft met een SUV is de grote dorst en het hoge gewicht. Van de van huis uit beperkte offroad-kwaliteiten is nu niets meer over. Na het zien van de afbeeldingen van H&R weten we dus eigenlijk één ding zeker: er moet een M4 Gran Coupé komen.

Alle onderdelen zijn per direct te bestellen bij H&R. De verenset zorgt voor een verlaging van 25 millimeter rondom kost 271,80 euro inclusief btw. De spacers kosten 180,56 euro inclusief voor en achter. De spoorbreedte groeit dan voor als achter met 22 millimeter