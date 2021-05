Werd Verstappen opgehouden door Norris? - Autoblog.nl

Volgens Helmut Marko werd Verstappen opgehouden door Land Norris.

De GP van Portugal gaat over een paar uur gereden worden. Eindelijk! Zoals we weten, is een bijzondere baan. Er zijn namelijk veel hoogteverschillen en er is nauwelijks grip. Daarbij, een hoop wind zorgt ervoor dat de auto’s het niet naar hun zin hebben.

Het is een beetje onduidelijk waar het aan ligt. Sommige auto’s gaan voor geen meter op dit circuit, terwijl andere auto’s minder last lijken te hebben van de omstandigheden. Een deel van het antwoord lijkt te liggen aan het ‘rake’-concept. De auto’s met een hoge rake (achterkant staat een stuk hoger dan voorkant) lijken iets meer moeite te hebben met de omstandigheden dan de vlakkere auto’s. Alpine, Mercedes en Vettel doen het ietsje beter dan eerst.

Werd Verstappen opgehouden?

We kunnen er uren over speculeren, maar we gaan dan wel bijna voorbij aan het feit dat Verstappen bijna Pole Position pakte. Volgens Helmut Marko lag dat aan Lando Norris (het feit dat niet lukte, althans).. De Oostenrijker is altijd goed voor een paar goede uitspraken en nu is dat niet anders. Volgens hem kreeg Norris een instructie met bijbedoeling van het team om zo motorenpartner Mercedes in het zadel te helpen:

Uiteraard is het jammer om pole te missen als je de snelste ronde hebt gereden. In de vierde bocht had Verstappen te maken met een windvlaag. Hij heeft er tijd door verloren, niet gewonnen. Helmut Marko, had liever Verstappen op pole gezien

Ok, maar dat maakt niet uit. Natuurlijk is de regel bedacht omdat iedereen dan de baan af gaat snijden. Maar dat Verstappen geen tijd heeft gewonnen, betekent niet dat de regel niet gehanteerd dient te worden.

In de tweede run, kreeg Lando Norris de instructie om Max geen cadeautjes te doen. Heel sportief van een Mercedes-gelieerd team. Oh, en dan was er nog Sebastian Vettel. Hij was druk bezig om de auto op de baan te houden. Dat was een beetje onhandig. Helmut Marko, wilt geen verwijten maken, maar doet het toch

McLaren teambaas

Ziet Helmut Marko hier spoken? Of is het de teleurstelling die spreekt? Volgens McLaren teambaas Andres Seidl is het namelijk iets genuanceerder. Volgens hem bedoelde hij met de uitspraak om Verstappen niet in het zadel te helpen dat Norris Verstappen geen tow mocht geven op het rechte stuk.

Ten eerste: we rijden voor onszelf en voor niemand anders. We willen met beide auto’s zo hoog mogelijk staan. Daarbij is het vrij normaal wat we gedaan hebben. Je wilt niemand in het zadel helpen en zomaar een tow geven. Het is een voordeel voor een concurrent. Daar was de instructie voor. Andres Seidl, vind het allemaal normaal

Om met @jaapiyo te spreken, waarvan akte. Waardoor denken jullie dat de kaarten beduidend anders geschud zijn? Was Mercedes al die tijd al stiekem supersnel? Of is het gewoon een rare baan die niet representatief voor de rest van het seizoen? Laat het antwoord weten, in de comments!

