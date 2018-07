Notoir Tesla-afzeiker slikt zijn kritiek in

Voortschrijdend inzicht?

Omdat we Tesla een warm hart toedragen, doet het ons altijd pijn als de blame stream media het merk of Elon Musk afzeikt. Probeert zo’n compleet mentaal stabiele pionier de wereld te redden met zijn uitstootvrije auto’s, moeten hatende dinosauriërs hem weer kapot proberen te maken. Laat Musk met rust!

Een van de zeiksnorren in kwestie heet jaapiyo Sandy Munro. Deze Detroit-veteraan heeft een consultancy bedrijfje dat auto’s volledig doorlicht, ten eerste om te kijken wat de kwaliteit ervan is, maar ook een om een schatting te maken van hoeveel winst de fabrikant erop kan pakken. Munro liet eerder dit jaar nogal wat stof opwaaien doordat hij de Model 3 betitelde als één van de slechtste auto’s die hij in decennia gezien had (video). Volgens Sandy kon je de Tesla qua bouwkwaliteit vergelijken met ‘een Kia uit de jaren ’90’. Zo’n ontzettend gerse Shuma bijvoorbeeld, die om een of andere reden niet één keer voorkomt in ons archief.

Tesla vond het uiteindelijk zelfs noodzakelijk om te reageren op de uitlatingen van Munro, door te stellen dat ‘zijn’ Model 3 een vroeg productie exemplaar was. Kan zijn, maar dan hadden ze die maar niet aan klanten moeten verkopen. Echter, naarmate Munro (letterlijk) dieper is gaan graven in de Model 3 raakte hij geleidelijk aan betoverd door Elon’s magie. Onder het matige koetswerk vond hij bijvoorbeeld uitstekende elektronica terug (een ‘symfonie van engineering’) en ook over de accu zelf is hij erg positief. Als klap op de vuurpijl blijkt de Model 3 ook nog een zeer gezonde winstmarge te kunnen pakken. Als klant zou je dat negatief kunnen uitleggen, maar met het oog op het voortbestaan van Tesla is dat uiteraard goed nieuws.

Kortom, Munro eet naar eigen zeggen veel kraai dezer dagen. In het Engels is dat een gezegde dat zoveel betekent dat je een zeer stellige mening in het licht van nieuwe feiten toch terugdraait. Beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald, zoiets. Dat zouden meer mensen moeten doen. Koop jij vandaag nog wat aandelen TSLA?