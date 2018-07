Suuri! Écht iedereen wil Kimi Raikkonen hebben

De Finse veteraan hoeft zich voorlopig geen zorgen te maken dat er geen racezitje meer voor hem zou zijn.

Kimi Raikkonen blijft een aparte snuiter in het F1-circus. De Fin zegt liefst zo weinig mogelijk tegen de pers. Áls ‘ie wel geluid maakt, brabbelt ‘ie hooguit wat verlegen voor zich uit in teksten doorspekt met race-cliché’s. Het grote (F1-)publiek vindt het echter allemaal prachtig. Kimi maakt er tenminste niet zo’n gemaakte show van als bijvoorbeeld Hamilton en juist daardoor heeft hij zo’n beetje de grootste schare fans van alle coureurs op de grid. Dat hij af en toe stomdronken van een boot aflazert in Monaco, of een gortdroog Instagram-filmpje online zet waarin hij over een enorme opblaasflamingo heenspringt, doet ook geen kwaad. Het is net voldoende suggestie dat onder het koele exterieur een wild feestbeest schuilgaat.

Los van het verhaal naast de baan, stond Raikkonen zeker aan het begin van zijn F1-carrière te boek als een van de absolute toppers van het veld. Net als Max Verstappen debuteerde Kimi feitelijk na één jaartje autosport al in de F1 bij Sauber. Raikkonen was destijds al ouder dan Max nu is, maar zo groen dat de FIA zijn superlicentie voorwaardelijk afgaf. Hij moest eerst maar eens aantonen dat hij niet te veel brokken zou maken en snel genoeg om de licentie te verdienen. Dat ging prima: bij zijn debuut scoorde RAI direct een puntje voor de zesde plaats.

Hoewel megatalent en Mercedes-protegé Nick Heidfeld zijn onervaren teamgenoot nipt kon hebben dat jaar bij Sauber, had Ron Dennis genoeg gezien: niet Nick maar Kimi mocht een jaar later aan de start verschijnen voor McLaren. Daar dreef de man uit Espo het vaste meubilair (David Coulthard) al snel tot waanzin. Naar eigen zeggen deed DC er tijdens tests bijvoorbeeld alles aan om een snel rondje neer te zetten. Data analyseren, uitvoerig praten met zijn engineers, noem maar op. Ondertussen lag Kimi veelal te pitten in het motorhome, totdat zijn team hem kwam halen. Vervolgens ging hij in de auto zitten en was ‘ie vaak direct sneller dan Coulthard.

Inmiddels zijn we echter -jawel- ruim 17 jaar verder. Kimi heeft zijn grote belofte slechts ten dele ingelost: in 2007 pakte hij de titel voor Ferrari en in totaal won hij twintig races, de laatste in Australië anno 2013. Vooral sinds zijn comeback bij Ferrari, die volgde op een succesvolle periode bij Lotus na een uitstapje in de rally-sport, zijn de kwaliteiten van de Fin toch wat gerelativeerd. Het vergelijk met Alonso in 2014 was ronduit pijnlijk en ook Vettel weet dat hij RAI over het algemeen goed kan hebben. De Duitser pakte sinds 2015 toch al twaalf zeges voor de Scuderia, terwijl Kimi in diezelfde periode geen enkele overwinning wist te scoren.

Desalniettemin, of misschien juist hierdoor, werd het contract van Raikkonen elke keer weer met een jaartje verlengd. Het gerucht gaat echter dat daar na dit jaar een einde aan komt, daar Ferrari zou willen breken met het recente verleden en de jonge Charles Leclerc in de auto wil zetten. iets wat ik overigens pas geloof als ik het zie, maar dat terzijde. Mócht het gebeuren zou je denken dat het einde verhaal is voor de F1 carrière van de inmiddels 38-jarige Kimi. Of niet?

Eerder berichtten we al dat Kimi’s voormalig broodheer McLaren wel oren zou hebben naar de diensten van de ervaren rot. Hieraan kan nu volgens de Zwitserse kwaliteitspublicatie Blick ook de andere voormalig werkgever van Kimi in de F1 toegevoegd worden. Sauber, het huidige team van Leclerc en sinds dit jaar zoals bekend ingelijfd in de FCA-familie via Alfa Romeo, denkt naar verluidt dat Kimi met al zijn ervaring wel het nodige toe te voegen heeft aan het team. Mocht Ferrari Leclerc dus daadwerkelijk willen hebben, zou een directe ruil tussen de twee coureurs tot de mogelijkheden behoren. Op zich natuurlijk fijn als al je voormalige werkgevers je terug willen hebben.

Blijft natuurlijk de vraag of Kimi er op zijn leeftijd nog trek in heeft om een Kuyt/van Persietje te doen en uit te komen voor zijn eerste team. In tegenstelling tot Feyenoord kan Alfa Romeo Sauber realistisch gezien niet eens hopen op een titel of overwinningen. Tenzij het een keer regent en bijna iedereen uitvalt. Voor de pegels hoeft Raikkonen niet meer te rijden, dus het zou dan echt puur voor love of the game zijn. We gaan het zien…