Hier, dit is de Škoda Kodiaq GT

De kloeke SUV van Škoda is een fashion victim geworden.

Škoda is zoals we weten al een tijdje bezig met het maken van een ‘coupé’ op basis van de Kodiaq. Aan de ene kant is dit een gek idee. De Kodiaq is eerst en vooral immers een praktische blokkendoos, ontworpen om een gezin met kinderen inclusief toebehoren van Lutjebroek naar Lauterbrunnen te brengen in de vakantieperiode. Maar ach, vroeger deden we dat met een Opel Vectra en op basis daarvan ontstond ook de Calibra. Misschien moeten we gewoon accepteren dat SUV coupé’s nu echt ‘een ding’ zijn.

Het Tsjechische merk doet ons de plechtige belofte dat de budget-Q8 bedoeld is voor de Chinese markt. De plaatjes van de auto zijn dan ook opgedoken via Autohome.cn. Kennelijk moest de auto opdraven bij de autoriteiten voor een typegoedkeuring. Zodoende kennen we ook de afmetingen van de Kodiaq GT. De auto is iets korter (4,63 meter) en zes centimeter lager (1,65 meter) dan de huis-tuin-en-keuken Kodiaq. De forse wielbasis is met 2,79 meter wel gelijk.

Laat in de comments jouw bespiegelingen los over de kans dat de Kodiaq GT stiekem toch naar Europa komt. En belangrijker: zit je daar zelf op te wachten, of voegt dit niks toe aan ons straatbeeld?