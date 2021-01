Novitec F8 Tributo is uiteraard krankzinnig snel - Autoblog.nl

Eerlijk is eerlijk, dat is de standaard F8 eigenlijk ook al. Deze Novitec F8 Tributo doet er een heel grote schep bovenop.

Bij sommige auto’s is tuning gewoon niet nodig, maar overbodig. Bij een normale VW Golf of BMW 3 Serie valt er een hoop te verbeteren. Echter, een kunstwerkje als een Ferrari F8 Tributo is niet echt een auto waarmee veel mis is. Zo’n auto is met een flink budget ontworpen.

Geld was niet de limiterende factor bij de ontwikkeling. Net als veel luxe producten krijg je dan een uitstekende auto die perfect doet waarvoor deze is ontworpen en ontwikkeld. En toch hè, dan tóch zijn er Duitsers die denken: “Das können wit viel besser machen!“

Novitec F8 Tributo

In dit geval gaat het om de Novitec F8 Tributo. De standaardversie is een spectaculaire supercar. Dankzij een 720 pk sterke biturbo V8 en een hemelse wegligging is het verplichte kost voor de petrolhead met een beetje budget.

Enorme velgen

Het eerste dat opvalt aan de Novitec F8 Tributo zijn de enorme velgen. Deze zijn afkomstig van de Amerikaanse firma Vossen. De velgen zijn gesmeed en meten 9Jx21 aan de voorzijde en 12Jx22 op de achterzijde. De bandenmaat is op zijn minst ‘exotisch’ te noemen. Voor is er 255/30 ZR21 gemonteerd, achter zelfs 335/25 ZR22. Voor een nog betere weglgging zijn er sportveren, waarmee de rijhoogte met 35 mm zakt. Sportveren op een Ferrari. Klinkt als een klodder mayo op een stukje Wagyu.

Upgrades

Om te zorgen dat de Novitec F8 Tributo er sneller uitziet, kun je naast de wielen en verlaging kiezen voor een hoop aerodynamische upgrades. Sommige daarvan zijn nu in koolstofvezel uitgevoerd. Ook is er nu een subtiel spoilertje. Daarnaast zijn er dikke sideskirts. Het is niet dat ontwerp zonder die opsmuk niet compleet was. Integendeel.

Prestaties Novitec F8 tributo

Dan de mechanische upgrades. Voor een iets lager gewicht en heftiger geluid is er een Novitec-sportuitlaat van Inconel. Daarnaast is er een Novitec N-Tronic module. Er zijn twee stages verkrijgbaar. Het vermogen van de eerste stage wordt niet vermeld, de tweede stage is goed voor 802 pk en 898 Nm. Volgens Novitec bedraagt de topsnelheid nu meer dan 340 km/u. Ook kun je nu in 2,6 seconden naar de 100 km/u sprinten.

Voor het interieur kan Novitec al je wensen laten uitkomen. Althans, als het gaat om speciale bekleding. Prijzen zijn nog niet bekend, maar verwacht dat Ferrari’s tunen een kostbare exercitie is.