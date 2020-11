Novitec 620R heeft een zeer ongepaste naam - Autoblog.nl

We kunnen 91 namen bedenken die meer in de buurt komen dan Novitec 620R.

McLarens model line-up is vrij onoverzichtelijk voor de niet geïnteresseerde buitenstaander. Alle modellen van McLaren hebben een V8 middenmotor, twee turbo’s, automaat met dubbele koppeling, achterwielaandrijving en lichtgewicht chassis en koetswerk.

Supercar

Jazeker, over al deze ingrediënten kunnen wij dan bovengemiddeld goed klagen. Het is eigenlijk van de zotte. Het zijn de betere attributen voor een bovengemiddeld goede supercar.

Welke kiezen?

Maar ja, welke moet je dan kiezen? Persoonlijk zou ondergetekende gaan voor de McLaren 620R. De reden? Het is de meest hardcore versie met het minste vermogen. Perfect voor de betere trackday en af en toe op de openbare weg om je onderbroek in 3 seconden van wit naar bruin te laten kleuren.

Novitec 620R

Wat dat betreft is wat Novitec heeft gedaan zwaar ongepast. Ze hebben natuurlijk die V8 opgevoerd. De standaarduitvoering heeft 620 pk, wat eigenlijk meer dan voldoende is. Dat is 7 pk minder dan de McLaren F1, 20 pk meer dan de F1 GTR en 120 pk meer dan de McLaren 570 GT4 (waar de 620R op ‘gebaseerd’ is).

Chippen

Dat opvoeren doen ze met bekende ECU-tuning. Er zijn drie stages, waarvan de krachtigste goed is voor 91 pk en 90 Nm extra, waarmee je op 711 pk (bij 7.400 toeren) en 710 Nm (bij 5.250 toeren) uit komt. De naam is daardoor niet meer van toepassing, want die 620 stond voor het maximum vermogen.

Prestaties Novitec 620R

Maar er is meer mis met de extra power. De Novitec 620R is nu eigenlijk véél te snel om leuk te zijn, eigenlijk. Van 0-100 km/u accelereren is in 2,8 tellen gedaan, mits je voldoende grip hebt. Van 0-200 k/u duurt slechts 7,8 seconden. De topsnelheid bedraagt 328 km/u.

Inconel

Uiteraard zijn er meer tuningspulletjes dan alleen ordinaire chiptuning. Er zijn twee sportuitlaten, waarbij de Inconel-sportuitlaat zorgt voor een beter geluid, betere luchtstroom én gewichtsbesparing van maar liefst 20 kilogram.

Vossen wielen voor Novitec 620R

In samenwerking met Vossen Wheels heeft Novitec ook een setje velgen in de aanbieding. Voor zijn ze 20″ (diameter) en 8,5″ (breedte). De bandenmaar is dan 245/30 ZR20. Achter zijn de velgen 21″ (diameter) en 11,5″ (breedte). Voor de velgen kun je kiezen uit 72 verschillende kleuren.

Verlagen

De wegligging wordt verbeterd met een setje verlagingsveren. Een beetje vreemd is het wel. McLaren bouwt een hardcore trackday speeltje en een voormalig Fiat Punto-tuner gaat ‘m dan 25 mm verlagen. Volgens Novitec zijn ze speciaal ontwikkeld om met de nieuwe velgen overweg te kunnen.

Carbon frutsels

Om het geheel af te maken zijn er nog diverse Novitec 620R attributen te verkrijgen in de vorm van carbon frutsels. Denk aan koolstofvezel hoodscoops of panelen in het interieur. Overigens kun je bij McLaren het ‘R-Pack‘ bestellen met min of meer dezelfde upgrades, op de ECU-tuning na, uiteraard.