Novitec 812 met Vossen wielen is hemelse perfectie

Zo’n Novitec 812 met Vossen velgen is toch helemaal het einde?

Volgens waarde collega @jaapiyo is de Ferrari 812 Superfast het hoogst haalbare. Alles eronder is ‘knaak’. Turbo’s, geen achterwielaandrijving, weinig cilinders: het is voor hem besparing en misleidende marketing. Nee, als het aan het Enfant Terrible van Autoblog ligt, hebben alle auto’s grote, atmosfeirsche motoren en premium achterwielaandrijving.

Novitec 812 met Vossen wielen

Wat dat betreft is deze Novitec 812 met Vossen velgen dan nog nét even beter. Natuurlijk is het tunen van een Ferrari in sommige kringen ‘not done’, of zoals Johan Derksen zegt: “not dun”. Maar als je het heel erg subtiel doet, kun je een beter resultaat bewerkstelligen. Natuurlijk, met een Mansory-behandeling zie je het verschil beter, maar wel zoals je een kloppende puist met witte kop op je voorhoofd ook beter ziet. Ja, het valt meer op, maar het was niet het effect dat je wilde.

Geen N-Largo

Enfin, terug naar deze Novitec 812 met Vossen ‘patta’s’. Je kan voor de 812 zo’n N-Largo kit bestellen. Daarmee krijg je een heftige bodykit. Technisch gezien is het een puik staaltje werk: de pasvorm is zowat beter dan origineel, maar het ziet er natuurlijk niet uit. Een 812 heeft niet zoveel opsmuk nodig. Daarom heeft Novitec ditmaal de auto alleen subtiel verlaagd.

Vossen EVO-4

Dan de Vossen-velgen. Het is een beetje raar om de gesmede BBS-wielen waarmee de 812 standaard de fabriek is komen uitrollen, te vervangen voor ietwat generiek uitziende wielen. Overigens deze velgen van Vossen ook gesmeed, dus relatief gezien zeer licht en heel erg sterk. De EVO-4 (zoals het model heet) is voor 10 inch breed en 21 inch in diameter. Slik.

Breedsetje

Het is een breedsetje, dus aan de achterzijde van de Novitec 812 met Vossen wielen zijn de velgen nóg breder. De breedte is nu 12,5 inch. Ook de wieldiameter is groter aan de achterzijde: 22 inch. We leven in een tijd dat 20 inch dus gewoon een standaardmaatje is voor een Renault Scénic. Of het je smaak is of niet, kunnen we niet bepalen. Wel zitten die wielen perfect in hun kasten. Fraai gedaan.

Geluid

Verder lijkt er weinig aan de 812 Superfast gedaan te zijn, wellicht dat ze de uitlaat nog hebben aangepakt. Deze is namelijk standaard prima, maar met een atmosferische V12 is een hele hoop meer mogelijk. Helaas werd in het filmpje ervoor gekozen om hoogst dubieuze auditieve rommel te gebruiken in plaats van het gezang van de epische V12.