Byton wil Europa veroveren met elektrische SUV

Chinese autobedrijven in Europa: het lijkt steeds dichterbij te komen.

Wat de boer niet kent, dat vreet hij niet. Daarom is het lastig om als nieuw merk je te vestigen in een klimaat van gevestigde orde. Het lukte Tesla door uniek te zijn, maar het ‘unieke concept’ was een elektrische auto. Dat is nu juist waar de gevestigde orde ook mee bezig is en dus wordt het lastig om een elektrische SUV van een vreemd merk aan de man te brengen. Byton wil het toch proberen en presenteert in Frankfurt de M-Byte.

Om te beginnen met de aandrijflijn: doet hij onder voor de concurrenten (Tesla Model X, Jaguar I-Pace, Mercedes EQC)? Niet perse, hij zit ongeveer op hetzelfde niveau. Je kunt kiezen voor een 72 kWh-accupakket en een 95 kWh. Deze hebben respectievelijk 200 kW (272 pk) op de achterwielen en 300 kW (408 pk) op vier wielen. Daarmee realiseert de auto een range van om en nabij 435 km (WLTP) wat na een lege accu doormiddel van 150 kWh snelladen weer terug erop geladen kan worden.

Spraakmakend aan de Byton M-Byte is het interieur. Bovenop het dashboard staat een scherm met een diameter van 48 cm. Bovenop het hart van het stuur zit ook nog een scherm en ook in de middenconsole bedien je een aantal functies via een aanraakscherm. We kennen de filosofie van Tesla waar het scherm centraal staat: Byton doet een schepje er bovenop.

Naast dat heeft de auto een premium aanzicht. Wie daarom denkt dat de auto ongeveer zo duur wordt als een Audi e-tron of Jaguar I-Pace zit ernaast. De basisprijs van de M-Byte wordt 45.000 euro. Dat is op het niveau van de Hyundai Kona Electric: heel netjes. Of de auto via officiële kanalen naar Nederland komt is nog niet bekend. Indien dat wel het geval is, vanaf 2020 wil Byton een pre-order systeem uitbrengen, waar je de auto zo snel mogelijk kan bezitten. Net zoals Tesla en Volkswagen dat deden.