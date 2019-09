Deze Tavascan moet Cupra een eigen gezicht geven

Cupra begint zijn eigen designtaal te creëeren.

Heel veel automerken zijn relatief oud. Dat betekent dat we te maken hebben met bekende normen, waarden, technische eigenschappen en designkenmerken. Denk aan een zes-in-lijn, achterwielaandrijving en een Hofmeisterknik. We verklappen niet welk merk het betreft.

Begin je met een nieuw automerk, dan zijn er veel meer dingen mogelijk. Je kan gebruik maken van nieuwe technieken en een nieuwe design-taal. Bij Cupra, een divisie van Seat, is het wat lastiger. Voorheen waren Cupra’s gewoon snelle Seats. Nu is het een merk dat op zich zelf staat. Natuurlijk, we hebben de Cupra Ateca al gehad en Cupra Formentor gaf een idee van toekomstige Cupra’s. Deze Cupra Tavascan borduurt voort op de nieuwe designtaal.

De Tavascan is (natuurlijk) een SUV-coupé die voorzien is van een geheel elektrische aandrijflijn. De auto heeft een accupakket van 77 kWh. Volgens Cupra moet 450 km op één lading mogelijk zijn. Maar het belangrijkste aan de auto is natuurlijk de designtaal. Het borduurt voort op dat van de Cupra Formentor. Dat gaat overigens de eerste écht unieke Cupra worden die daadwerkelijk op de markt komt. Kijk er echter niet raar van op als er later een Cupra op de markt verschijnt die in hoofdlijnen gelijk is aan deze Tavascan.