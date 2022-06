Novitec Huracán STO is mínder opvallend dan het origineel

De Huracán STO van Novitec is de minst opvallende die we tot nu toe gezien hebben. Ergens klopt er iets niet.

De taak van een tuner kan soms behoorlijk ondankbaar zijn. Zeker anno 2022, want auto’s zijn nu een stuk extravaganter dan twintig jaar geleden. Daarmee maaien autofabrikanten tuners een beetje het gras voor de voeten weg.

Een van de minst subtiel vormgegeven auto’s van dit moment is toch wel de Huracán STO. Deze Lambo ziet eruit als een Super Trofeo-auto voor de straat, wat het in zekere zin ook is. Dit is zo ongeveer de laatste auto die optische tuning nodig heeft.

Toch heeft Novitec de taak op zich genomen om deze auto nog extremer te maken. Ze hebben de Huracán STO onder meer voorzien van nieuwe carbon side skirts, carbon spiegelkappen en carbon luchtinlaten achter de zijruiten. De Lambo is ook voorzien van nieuwe centerlock velgen (20 inch voor, 21 inch achter), geproduceerd door Vossen.

Novitec heeft ook het onderstel aangepakt en biedt daarvoor twee opties. Optie 1 is een schroefset, ontwikkeld in samenwerking met KW. Optie 2 zijn Novitec-veren, waarmee de auto tot 30 mm verlaagd kan worden. Blijkbaar is daar nog ruimte voor.

De 640 pk sterke V10 heeft Novitec ongemoeid gelaten, maar ze hebben deze nog wel wat extra luidruchtig gemaakt. Ook hier zijn er meerdere opties. Je kunt bijvoorbeeld kiezen tussen rvs en inconel en tussen mét kleppen of zonder kleppen. Als je niet bij de Rijdende Rechter wil belanden is de tweede optie misschien beter.

Je zou denken dat de Novitec Huracán STO nóg extremer oogt dan het origineel, maar dat valt eigenlijk vies tegen op de foto’s. De auto is namelijk saai uitgevoerd in zwart, terwijl standaard exemplaren de meest vreemde kleurstellingen hebben. Paars met groen bijvoorbeeld.

Ondanks de Novitec-behandeling is dit daarom de minst opvallende Huracán STO die we tot nu toe tegengekomen zijn. Dat het carbon wegvalt tegen het zwart van de auto en de foto’s ontzettend donker zijn helpt ook niet mee.

De enige interessante toevoeging is eigenlijk de uitlaat. Een Lamborghini kan namelijk nooit bruut genoeg klinken. Dat zit bij deze auto wel snor. Luister en huiver: