GP Brazilië 2023 vrije training: code oranje op komst

Tijd voor vrije training 1! Extra belangrijk, want de enige voor de kwalificatie van de hoofdrace!

Omdat we morgen weer een sprintrace hebben staat vanavond om 19 uur al de kwalificatie voor de hoofdrace op de planning. Vrije training 1 is dus de enige mogelijkheid om voor die kwalificatie te kijken hoe de auto zich op het circuit van São Paulo gedraagt.

De race in Brazilië was vorig jaar de laatste keer dat Mercedes een Formule 1 race wist te winnen. George Russell was de laatste die namens het team op de hoogste trede van het erepodium stond. Toto Wolff heeft er vertrouwen in en duimt voor een overwinning van Lewis Hamilton. In deze training kan Mercedes laten zien wat ze op de baan kunnen leggen voordat het voor het echie gaat in de kwalificatie en morgen in de sprintrace.

Slecht weer op komst: code oranje

Voor later vandaag is er in Brazilië code oranje voorspeld. Dus dat gaat spannend worden met het weer. De kwalificatie kan dus heel ander weer hebben dan de vrije training. Veel nattigheid komt er aan in ieder geval. Voor nu is het bij het begin van deze enige training voor de kwalificatie in ieder geval droog.

Dreigende wolken hangen al boven het circuit, dus bij het begin van de vrije training staat er een hele file klaar aan het einde van de pitsstraat om meteen naar buiten te gaan.

Er staat al een flinke wind en iedereen rijdt op de harde band om eerst eens even te voelen hoe de baan er bij ligt. Als er wat rubber op het asfalt ligt kan er wellicht gewisseld worden naar een zachtere compound. Mits het ook droog blijft natuurlijk.

Flexende stoel

Max Verstappen stond vooraan in de pitsstraat klaar om als eerste de baan op te gaan. Hij zet als snel een scherpe tijd op de klok waarmee hij zichzelf meteen even bovenaan de tussentijden positioneert waar hij thuishoort.

Max heeft wel een probleempje, hij klaagt namelijk over een flexende stoel in zijn Red Bull. De stoel zit niet helemaal goed vast in de auto. Niet fijn in de bochten natuurlijk. Niet gevaarlijk aldus de crew in de pitsstraat. Hij kan veilig buiten blijven voor nu.

Na zijn eerste run verblijft de auto toch wel enige tijd in de pits om het euvel te verhelpen. Een stoel die vastzit zal ook de veiligheidsmensen van de FIA beter bevallen waarschijnlijk.

Williams wacht af

De Williams blijven in eerste instantie in de pits staan. De auto lijkt het met weinig grip slecht te doen, dus wellicht is het idee om de rest eerst de baan schoon te laten rijden.

Maar met maar één vrije training is het toch een bijzondere keus om zo lang te wachten om naar buiten te gaan. Voor Logan Sargeant en Alexander Albon begint hun training dik tien minuten later dan voor de rest.

De verwachtingen van Wolff liggen zoals gezegd hoog voor dit weekeinde. Het beeld in het eerste deel van de vrije training lijkt in ieder geval aan zijn verwachtingen te voldoen. Na Max Verstappen en Sergio Pérez volgen Lewis Hamilton en George Russell op de voet.

Op het moment dat de Yuki Tsunoda de eerste mediums onder schroeft rijdt hij met de Alpha Tauri meteen een snellere tijd van Verstappen. Als zijn stoel weer vast zit komt Max weer naar buiten op de harde band en rijdt meteen weer een snellere tijd dan Tsunoda.

Halverwege

Na een half uur rijdt George Russell op mediums meteen weer sneller en oude vos Alonso is op de harde band net iets langzamer dan Russell, maar sneller dan Verstappen. Zo staat halverwege de vrije training Russell op 1, Alonso op 2 en Verstappen op 3.

Haas en Interlagos

Bij Haas worden voor de tweede helft van de training als eerste een zachte band onder gestoken. Magnussen rijdt daarmee meteen een derde tijd op de klok. Vorig jaar verraste Magnussen nog met een pole position op Interlagos, benieuwd wat er deze keer in zit.

Klein incidentje tussen Nico Hulkenberg, ook van Haas, en Lando Norris van McLaren. Norris komt Hulkenberg voorbij in de bocht, maar de Duitser zag hem niet aankomen. Ze raken elkaar met de voorband op de achterband, dus de schade valt alles mee gelukkig. Goed voor de adrenaline, want het rondje daarna rijdt Hulkenberg een tweede tijd op dat moment. Sneller dan teamgenoot Magnussen.

De coureurs van Haas blijven heel lang buiten en doen het ook goed op de softs. Tot een kwartier voor het einde van VT1 staan ze nummer 2 en 3 in de ranglijst. Maar ze zijn dan nog altijd de enige op softs.

Banden

Het laatste kwartier verwacht je dat de softs er bij iedereen onder gaan. Als er maar één training is dan zou je denken dat je alle banden wil zien op de baan. Max rijdt echter de hele training al op harde banden. Verstappen rijdt veel rondes, maar zakt met die harde banden ver terug naar een zestiende tijd.

Op vijf minuten voor tijd rijdt er heel veel verschillend rubber rond op de baan. Softs zijn toch echt het snelste lijkt het. Carlos Sainz rijdt op softs in zijn Ferrari nog vlak voor het einde een snellere tijd dan Russell op zijn medium band. Die tijd heeft wel heel lang bovenaan gestaan, dus dat beloofd nog wat voor de rest van het weekeinde voor Mercedes? Ook teammaat van Sainz, Charles Leclerc zet nog een tweede tijd neer in de laatste minuten van de vrije training. Ook op de softs.

Gebeurde er verder nog wat spannends dan? Mwoh, Fernando Alonso en Lewis Hamilton rijden een lekke band. Het vizier van de helm van Sargeant was niet goed, dus die moest zijn helm wisselen en later was er ook malheur aan zijn achterwielophanging. Verder werd er veel gesleuteld aan de planken, zeker na de diskwalificatie van Lewis Hamilton en Charles Leclerc vorige week heeft het iedereen zijn aandacht.

Conclusie na de eerste vrije training is dat we hebben gekeken naar een vertekend beeld. Lang niet iedereen heeft alle banden uitgeprobeerd en er staat heel veel wind. Mocht het nog gaan regenen dan kunnen we vanavond nog wel eens een hele interessante kwalificatie voor de hoofdrace krijgen.

Uitslag Grand Prix Brazilië Vrije Training 1