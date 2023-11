Toto Wolff legt zich niet neer bij dominant Red Bull

Toto Wolff zegt wat iedereen vindt dat hij moet zeggen: Mercedes moet weer dé grote uitdager worden van Red Bull.

Het hele Formule 1 circus heeft zijn kamp opgeslagen in São Paulo voor de Grand-Prix van Brazilië. Het seizoen nadert zijn einde en de spanning is er natuurlijk al wel een beetje af. Met hoeveel overwinningen gaat Max Verstappen dit seizoen afsluiten is nog wel de grootste vraag.

Appen met Verstappen

Aan de vooravond van het raceweekeinde spreekt de Telegraaf met Toto Wolff en in dat interview komt hij ook nog even terug op Wikipedia-gate. Hij geeft aan de krant toe dat het na de Grand-Prix van Italië allemaal een beetje zuur klonk uit zijn mond. Na de tiende zege op rij van onze Nederlandse held durfde Toto zomaar te zeggen dat zoiets niet boeit en alleen voor Wikipedia is. Niemand die dat leest.

Nou zijn er acht miljard bezoekers per maand op de online terugzoekgids, dus dat alleen klopt al niet helemaal cijfert de T. voor. In Singapore twee weken later kwam Wolff al publiekelijk terug op zijn woorden, maar nu blijkt dat hij ook een appje aan Max gestuurd om zich nader te verklaren.

Het komt namelijk allemaal door Niki Lauda. Die moest namelijk altijd lachen om records. De legende noemde het een overblijfsel uit het verleden en je moet vooruitkijken. Dat verhaal zat er achter aldus Toto. Om er vervolgens aan toe te voegen dat hij zelf ook vindt dat hij wel eens intelligentere dingen heeft gezegd. Eind goed al goed.

Toto: Afremmen Red Bull onnodig

Interessanter zijn de uitspraken van de teambaas van Lewis Hamiton over Red Bull. Waar in het verleden teams nog wel eens werden afgeremd door de Formule 1 leiding om een gelijkwaardig speelveld te creëren vindt Toto dat Mercedes op eigen kracht dichterbij moet komen.

In 2020 werd Mercedes zelf afgeremd omdat ze te dominant waren. De vloer moest toen van hogerhand aangepast. Tegenover de krant van Wakker Nederland geeft hij aan dat je niet een team pijn moet doen omdat die het nu eenmaal beter voor elkaar heeft. Gewoon accepteren is het devies.

Kijkend naar onze simulaties en calculaties voor 2022, met de grote reglementswijzigingen in de sport dachten we dat we een heel goede auto hadden gebouwd. Het bleek een heel slechte auto. Toto Wolff mijmert over de auto van 2022

Niet afwachten

Mercedes moet door de miskleun van vorig seizoen van ver komen, maar zo verzekert de teambaas ons, het team gaat niet afwachten tot regelwijzigingen in 2026. Er is nog veel te winnen aldus Toto. Als voorbeeld geeft hij de auto van McLaren die met een nieuw pakket bijna een seconde aan rondetijd heeft gewonnen. Kortom er is hoop voor Lewis en kornuiten.

Zelfreflectie

Nog even wat realisme en zelfreflectie in het interview. Natuurlijk zou het voor de entertainmentwaarde van de sport leuker zijn als Verstappen meer uitdaging voor zijn kiezen krijgt. Maar, zo zegt de teambaas van Mercedes zelfbewust, een paar jaar geleden zat Hamilton in die positie. Toen had de vraag wat goed was voor de sport ook weinig prioriteit bij de mannen van Mercedes.

Toto tipt Lewis Hamilton nog wel even en passant voor de zege aanstaande zondag in Brazilië. George Russell sleepte daar overigens vorig jaar de laatste zege voor het team tot nu toe binnen. Als alles perfect is dit weekeinde dan zit het erin, daar is Toto Wolff van overtuigd. We gaan het zien!