NSFW: de Pagani Zonda Fantasma Evo

De Zonda is dood? Dacht het niet!

Nog steeds blijven nieuwe versies van de Pagani Zonda uit de fabriek rollen en daar zijn we blij mee! Die Huayra is zeker geen lelijk ding en absoluut een technisch hoogstandje, maar de Zonda vinden we gewoon gaver. De Fantasma Evo is de meest recente versie die Horacio cum suis in elkaar schroefden en het is weer een meesterwerkje, al zeggen we het zelf. Overigens is dit geen nieuwe Zonda, maar een bestaand model met upgrades. Vandaar “Evo”.

Wie de eigenaar van de Fantasma Evo is? Pagani houdt de lippen stijf op elkaar, maar het is wel een “very special friend” van het merk. De originele Fantasma stamt trouwens alweer uit 2013 en de eigenaar besloot dit jaar om een paar verbeteringen door te laten voeren.

Zo is de motorkap gewijzigd, kreeg de AMG V12 meer power, werd de semi-automaat vervangen door een handbak en is het interieur opgefrist. Hoeveel pk’s het blok nu levert en wat de Evo door de wijzigingen weegt, weten we helaas niet. Je zult het verder dus met de overheerlijke gallery moeten doen!

UPDATE: de eigenaar van dit apparaat komt uit Hong Kong, zijn Instagram vind je hier.