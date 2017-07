Veilingvoer! De Koenigsegg van een bekende sportman

Twee hints: Amerika en handschoenen.

Jawel, het is Floyd “Money” Mayweather die weer eens een artikeltje verdient op Autoblog. De bokser zou alles bij elkaar goed zijn voor zo’n 400 miljoen USD. Maak van die vier gerust een vijf als het gevecht met MMA-superster Conor McGregor eenmaal achter de rug is. Dat spektakel vindt trouwens plaats op 26 augustus aanstaande, dus markeer die datum vast in de agenda.

Terug naar de auto. Het gaat om een Koenigsegg CCXR Trevita waar de bokser destijds naar verluidt zo’n 5 miljoen USD voor heeft neergelegd. Onder de kap ligt een 4.8 V8 met twee turbo’s. Dit blok is goed voor ruim 1.000 pk al zul je voor maximale power wel E85 moeten tanken.

Mayweather is trouwens niet de verkopende partij. De bokser deed het Koningsei eerder al van de hand, waarna de auto in de Ash Crest Collection belandde. Op de teller staan minder dan 2.000 mijlen dus we krijgen nu ongetwijfeld heel veel comments over dat de auto niet gebruikt is waarvoor ‘ie is gebouwd. Heel veel sterkte daarmee. Meer info over de veiling vind je hier.