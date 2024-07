Verstappen boos over bemoeienis van zijn privétijd

Max Verstappen is niet blij dat Red Bull Racing zich bemoeit met zijn privétijd.

Afgelopen weekend lag Verstappen niet op tijd in bed. Was dit dan de reden dat het niet lekker ging tijdens de Grand Prix? Een harde conclusie, aangezien het team ook fouten maakten met de strategie. Max Verstappen is er wel klaar mee dat het deze hele week al gaat over zijn bedtijd.

Afgelopen weekend was de Nederlander actief voor zijn Team Redline in de vrituele 24 uur van Spa. Tot 03:00 in de nacht van zaterdag op zondag zat de Nederlander virtueel te racen, terwijl later die dag de Grand Prix van Hongarije op het programma stond. In de echte wereld. Max kreeg vanuit diverse hoeken kritiek hierover vanuit verschillende kampen.

Maar Max Verstappen is er wel klaar mee dat mensen zich bemoeien met zijn privétijd. Daarover bericht de Telegraaf. In een reactie zegt de Nederlander dat hij ook niet hoeft te vertellen hoe de rest bij Red Bull Racing zijn privétijd invult. Wel is er een gesprek geweest over de bewust simrace die tot in de late uurtjes duurde.

De coureur zegt geen verbod te hebben gekregen om zo laat nog actief te zijn. Geen avondklok dus voor de topcoureur. Wel gaf hij aan bij het team dat er voorlopig geen simrace op de planning staat, dus wat dat betreft hoeven ze zich bij Red Bull Racing geen zorgen te maken. Gelukkig is dat de enige ‘game’ waar Max druk mee was, de 26-jarige gaat niet tot diep in de nacht zitten Minecraften. Alhoewel..

Verstappen blikt terug op Imola, toen hij ook in actie kwam tijdens een simrace. De Grand Prix werd toen door Max gewonnen en achteraf had niemand het over zijn deelname aan de virtuele race. Dat het nu een keer tegenzit hoeft geen verband te hebben met de virtuele race van afgelopen weekend. Verstappen had toen alsnog zeven uur slaap gehad.

en dan nu

knus naar jullie warme nestjes, en denk erom:

oogjes dicht en snaveltjes toe

Slaap lekker