Durf jij een gelimiteerde dikke BMW keihard aan te pakken?

Een gelimiteerde dikke BMW technisch en optisch aanpassen, je moet maar durven…



Het is toch altijd wel een dingetje: tuning. Bij ons op de redactie zijn de meningen behoorlijk verdeeld. Zo zijn er redactieleden die vinden dat origineel altijd beter is en er zijn slimmerds die zich niet laten beperken tot de, eh, beperkingen die een fabrikant je oplegt. In principe is dat bijna altijd uit financieel oogpunt. Pak een willekeurige auto en monteer er een setje betere dempers onder en er gaat een wereld voor je open.

Zeker bij reguliere auto’s is dat het geval. Dus een eenvoudige 320i wordt al snel beter van een schroefsetje. Bij een M340i wordt het al ietsje lastiger: die krijgt al wat upgrades vanaf de fabriek. Met een M3 is het nog iets moeilijker om het beter te krijgen. Je ziet dan ook dat de upgrades duurder en duurder worden.

Gelimiteerde dikke BMW

Maar moet je een BMW M3 CS aanpakken? De CS is een beetje de ultieme variant van de M3. Een gelimiteerde dikke BMW met een prijskaartje van 190 mille.

Zo’n auto waarbij er iets minder naar prijs en inkoop wordt gekeken en wat meer naar dynamische perfectie. Moet je daar aan gaan tornen? Nou, bij G-Power vinden ze van wel. G-Power (spreek uit: Ghee-powa) pakt namelijk een M3 CS bij de kladden.

Ze noemen het projectje de G3M CS Bi-Turbo en het is een absoluut monster. Een rammend ordinair monster, dat dan weer wel. De M3 CS was al niet voor mensen die op safe spelen, maar deze variant van G-Power al helemaal niet.

De splitter aan de voorzijde is extreem te noemen. Extreem qua looks, extreem qua downforce (hopelijk), extreem qua kosten (maak je maar geen zorgen) en extreem onhandig omdat de splitter gemonteerd zit op een plek waar die het makkelijkst beschadigd.

Extroverter

Wat ook opvalt is de enorme spoiler. De M3 is opvallender en extroverter dan ooit, dus eigenlijk detoneert het totaal niet. Sterker nog, dit zou BMW zelf ook moeten aanbieden. Minder erg zijn de wielen. Die zijn helaas wel bicolor, want dat is de mode (en lelijk ). Ze zijn gesmeed, dus lekker licht.

Wat ook wel beter is: ze zijn bij G-Power afgestapt van die maffe BMW hoogteset (velgen VOOR kleiner in diameter dan ACHTER). Dat je dat doet bij een sportwagen met middenmotor is nog begrijpelijk, maar niet bij een volvette sportsedan.

De G3M CS Bi-Turbo ziet er niet alleen sneller uit, hij is dat ook! Het is bijzonder hoe makkelijk je auto’s tegenwoordig kunt opvoeren. Middels een sportuitaatsysteem en een ECU-aanpassing heb je ineens 720 pk en 800 Nm tot je beschikking!

Dat is niet zozeer de verdienste van G-Power, maar van BMW Motorsport dat een motor ontwikkeld heeft met zoveel krachtsreserves. Over prestaties reppen de Duitsers nauwelijks, behalve dan dat ‘ie 320 km/u kan halen. Bijzonder: G-Power zegt niets over het onderstel. Zouden ze daar niets kunnen verbeteren?

Alle onderdelen zijn per direct te bestellen bij de werkplaats in Gachenbach (vlakbij bij Augsburg). Mocht je benieuwd zijn wat @wouter van de M3 CS vindt, lees dan de rijtest of bekijk onderstaande video:

