Lynk & Co 01 krijgt opfrisbeurt: de bips is veel mooier

Of minder lelijk. Het is maar net in wat voor Caterham je zit. Anyway, de Lynk & Co 01 krijgt een opfrisbeurt!

De Lynk & Co 01 is een wonderlijk vervoersmiddel. Het is eigenlijk een auto die veel andere auto’s overbodig maakt. Voor 500 euro per maand kun je zo’n apparaat rijden, iets meer als je iets meer kilometers maakt. Dat is een absolute topdeal, zeker als je bedenkt dat verzekering, motorrijtuigenbelasting, onderhoud en afschrijving zijn inbegrepen. Je moet alleen de benzine zelf betalen.

Daar zijn veel Nederlanders best gevoelig voor. De Chinese SUV vindt namelijk gretig aftrek. Onze hoofdredacteur en ervaringsdeskundige @michaelras was er erg over te spreken. Hij rijdt zelf op dit moment een Mazda CX-5 en kan zo uitstekend de vergelijking maken in het segment van de medium crossovers. In principe scoort de 01 overal beter, behalve op design.

Meelezen

Nou, het lijkt erop alsof ze aan het meelezen waren, want de Lynk & Co krijgt namelijk een opfrisbeurt. Met name aan de achterzijde is dat geen overbodige luxe. Deze valt namelijk niet bij iedereen in de smaak. Daar zie je in de verkoopcijfers niets van terug. Logisch, wij zijn het land waar de Outlander PHEV gretig aftrek vond.

Nu denk je: waarom komt er nu al een facelift? Dat heeft te maken met het feit dat het model een tijdje op andere markten aanwezig is. Deze generatie (fabriekscode: CX-11, weet je dat ook weer) werd namelijk al in 2016 geïntroduceerd. Toen zag ‘ie er zo uit:

Dit is het eerste model, PHEV vanaf 2017

In 2020 kwam de Lynk & Co 01 ook naar Nederland. Dat was echter al een facelift-versie. De eerst opfrisbeurt van de Lynk & Co kwam namelijk ook in 2020. Kijk, toen was c.q. nu is dit de voor- en achterzijde:

Het model na de eerste facelift, in 2020. Ook in NL.

Lynk & Co 01 krijgt nog een opfrisbeurt

We zijn nu in 2022 aanbeland en nu zijn dit dus de wijzigingen. Zoals gezegd, het zijn met name de achterlichten die nu anders zijn . Laat je niet gek maken door de kleur, in Nederland is alleen blauw en zwart leverbaar.

Tweede facelift, voorlopig alleen in China

Zoals je ziet, is de tweede opfrisbeurt van de Lynk & Co erg subtiel en voornamelijk op de bips gericht. Op die bips zie je tevens ook de EM-F-badge. Dat is de aanduiding voor de normale hybride-versie die je in China kunt krijgen.

Wij in Nederland krijgen alleen de EM-P met plug-in hybride-aandrijflijn. Wanneer de facelift wordt doorgevoerd voor Nederland, is nog niet bekend. Autoblog heeft navraag gedaan, mochten wij meer weten houden wij jullie uiteraard op de hoogte!

Meer lezen? Check hier het verslag van onze hoofdredacteur met de Lynk & Co 01!