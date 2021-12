Robert Doornbos en Viaplay spreken elkaar keihard tegen

Welkom bij Goede Tijden, Slechte Tijden – de Formule 1 Editie.

Niet alleen in de Formule 1 zelf zijn er GTST-achtige taferelen, de overstap van Ziggo naar Viaplay is ook een aardige soap. Viaplay gaat voor andere mensen dan Ziggo en dat levert links en rechts wat zure gezichten op.

Olav Mol en Jack Plooij hebben niet al te veel bombarie gemaakt, maar de meeste kijkers hebben wel een uitgesproken mening over hun vertrek. Wie volgend jaar nog meer zullen schitteren door afwezigheid zijn de drie Rob’s: Rob Kamphues, Rob van Gameren en Robert Doornbos. Over die eerste twee zul je niet zo snel iemand horen, maar dat Bobby D volgend jaar niet aanschuift is toch wel een dingetje.

Hoe dat precies gegaan is? Tja, dat hangt er een beetje vanaf aan wie je het vraagt. Er is in ieder geval een gesprek geweest, zoveel is duidelijk. Toch hebben Viaplay en Doornbos een heel ander verhaal. Marco Zwanenveld van Viaplay zegt tegenover RTL Boulevard dat ze Doornbos helemaal niet hebben afgewezen. “Hij heeft besloten naar buiten te brengen dat hij niet welkom was, maar dat was niet onze keuze. Dat is zijn eigen keuze geweest.”

Robert Doornbos vertelt ongeveer het tegenovergestelde tegen RTL Boulevard. Hij wachtte na het gesprek op een voorstel, maar tevergeefs. Toen hij afgelopen vrijdag werd gebeld door Marco Zwanenveld kreeg hij te horen dat hij niet bij de vaste analisten zat. Volgens zijn versie van het verhaal is hij dus wel degelijk afgewezen door Viaplay.

Zou Robert dan toch te veeleisend zijn geweest? Nee, volgens hem is er niet eens onderhandeld. “Geef mij dezelfde deal als Tom en Guido, vind ik het helemaal goed.” Zwanenveld zegt tegenover Motorsport.com juist dat Doornbos “alles of niets” wilde.

Hoe het ook gegaan is, het is uiteindelijk dus ‘niets’ geworden. Op de vraag of de deur nog op een kier staat geeft Marco Zwanenveld een duidelijk antwoord: “Nee, nu niet meer.”

Gelukkig is Robert Doornbos nu niet werkeloos, want hij is dit jaar aangesteld als directeur van het nieuwe Pon Luxury Rotterdam. Vanuit de Spaanse Polder mag hij Porsches, Lambo’s en Bentley’s aan de man gaan brengen. Ook leuk. Maar toch heeft Doornbos er stiekem flink de pest in: “Als je die namen ziet, dan hoor ik er gewoon tussen te staan.”

Foto: Willem de Boer