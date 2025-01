Obscure Alfa Romeo concept wordt 43 jaar later realiteit

Een soort Italiaanse BMW M3 E30 (qua looks dan) had het levenslicht kunnen zien in 1982, maar doet dat alsnog in 2025.

Veel van wat Alfa Romeo uitbrengt als concept, gaat gewoon in productie. Tenzij het écht een stapje te ver gaat, maar dan moet het wel iets heel bijzonders zijn. In 1982 was zoiets bijzonders afgeschoten in de vorm van de Alfa Romeo Sprint 6C.

Alfa Romeo (Alfasud) Sprint

Je kent vast de Alfasud Sprint nog wel. Simpelweg de driedeurs coupéversie van de Alfasud, inclusief diens platform en motoren dus. Dit was een soort compacte versie van de Alfetta GT. Zo had die de ‘Busso’ V6 als topmotor en was deze achterwielaangedreven, de Sprint moest het doen met viercilinder boxers. Meer dan 118 pk kwam er nooit uit. De Sprint werd flink gefacelift om de jaren ’80 te kunnen overleven en toen werd ook de naam Alfasud gedropt uit de volledige naam. De kleine coupé hield het vol tot en met 1989.

Alfa Romeo Alfasud Sprint Alfa Romeo Sprint

Sprint 6C

Toen deze vernieuwing plaatsvond, ambieerde Alfa Romeo een carrière in de rallysport. Het liefst Groep B, uiteraard. Daarvoor werd een Sprint gepakt en werden de aandrijving en de motor naar achter verhuisd. Oh ja, en die motor werd dus de 2.5 liter V6 uit een GTV6, vandaar de naam ‘Sprint 6C’ waar dat laatste zoals altijd slaat op het aantal cilinders. En de Sprint werd door race-afdeling Autodelta een heel stuk dikker gemaakt met uitgeklopte wielkasten, coole velgen en een grote spoiler. Uiteraard om ruimte te maken voor die nieuwe aandrijflijn. Er waren twee versies van de Sprint 6C, op detailniveau anders. Vooral die laatste iteratie doet wat denken aan een BMW M3 E30, optisch dan.

Alfa Romeo Sprint 6C (eerste versie) Alfa Romeo Sprint 6C (eerste versie) Alfa Romeo Sprint 6C (tweede versie) Alfa Romeo Sprint 6C (tweede versie)

Toch tot leven

Alfa Romeo cancelde het 6C-project nog voordat productieplannen concreet zouden worden. Voor Groep B moesten er maar 200 auto’s gebouwd worden voor homologatie, dus dat is geen gigantische uitdaging. De echte reden dat de 6C nooit kwam is nooit bevestigd, maar verwacht wordt dat Alfa dankzij een tegenvallende financiële periode het project op een lager pitje moest zetten. Vandaar dat het enige prototype, dat nog wel bestaat, alles is wat we kregen te zien van de Sprint 6C.

Tot nu toe dan. Een Portugees bedrijf genaamd Alma brengt de Sprint 6C tot leven. Optisch, dan. Maar dat hebben ze wel erg goed gedaan. De bredere stance met lekker uitgezette velgen, nieuwe bodykit en subtiele ducktail-spoiler achterop zijn geïnspireerd op de concept. Het geheel oogt heel fijn, volgens Alma hebben ze met een schuin oog gekeken naar een Lancia 037 en een Maserati Shamal.

Motor

Het is een beetje een schaap in wolfskleren, want Alma bouwt het ding niet helemaal om naar een middenmotor-RWD-layout met een Busso V6. In plaats daarvan herziet de firma de originele boxermotor. Deze wordt uitgeboord naar 1.8 liter en wordt aangepast met moderne onderdelen. Zo waardeer je de pak ‘m beet 118 pk van het origineel op naar 160 pk. De voorwielaandrijving blijft, maar wel in combinatie met een nieuwe handgeschakelde vijfbak. Een Torsen LSD krijg je erbij, evenals herziene ophanging, velgen en geometrie. En dat alles in een 880 kg zwaar (of licht) pretpakket. Het is geen Groep B-auto, maar wel een heerlijk

In het interieur heeft Alma de zitpositie verbeterd middels een beter geplaatst stuur en nieuwe stoelen. Er is gebruik gemaakt van alcantara op het dashboard en corduroy voor de stoelen. Je krijgt er zelfs Sabelt-vierpuntsgordels bij. Omdat het toch al lekker modern aan het worden is, wordt er zelfs een radio met Bluetooth-functie toegevoegd aan deze Sprint 6C-hommage.

Exclusief

Goed nieuws: dit blijft niet bij één ‘kijk-wat-we-kunnen-project’, Alma wil 20 Sprints ombouwen naar de Sprint 6C-spec. Wat dat gaat kosten is nog niet bekend, wel dat het bedrijf je gaat helpen om de perfecte Sprint-donorauto te vinden.