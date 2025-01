Vergeet de nieuwe, deze M5 wil je

De goedkoopste F90 BMW M5 LCI op Marktplaats? Dit is ‘m.

Het loeizware apparaat dat zich de G90 M5 mag noemen. Vast een bijzonder fijn apparaat, maar de dealer mag ‘m hebben. Ook al is het een zeer aantrekkelijk geprijsde auto. Met dank aan de hybride constructie.

Terwijl oude mannen zich eeuwig blijven verlekkeren op een E39, is voor ondergetekende de F90 M5 de heilige graal. En dan de LCI vanaf 2021 alstublieft. Helaas willen de prijzen nog niet echt zakken van deze mastodont. Ik zal vast niet de enige zijn die deze generatie prefereert over de nieuwe.

M5 LCI op Marktplaats

Want de goedkoopste BMW M5 F90 LCI van Marktplaats moet nog altijd 92.945 euro opleveren. Ik snap het wel. Ik bedoel, kijk er nou even naar. Fantastische proporties. Joekels van remmen die de velgen mooi vullen. Een voor- en achterkant die niet om aandacht schreeuwt.

En dan wetende dat er een 625 pk sterke 4.4 liter biturbo V8 onder de kap ligt. Ja, qua soundtrack is niet de allerbeste achtcilinder ter wereld. Maar wat zou het. Het beest met 750 Nm aan koppel zet stappen en dat is uiteindelijk waar je een M5 Competition voor koopt.

Dit exemplaar heeft 79.412 kilometer gelopen. Gezien de leeftijd en kilometerstand is het verklaarbaar dat ze nog niet onder de 90k zakken. De pre-facelift kun je voor veel minder centen op de kop tikken. Maar op de één of andere manier is het de LCI waar ik het pas echt warm van krijg.

BMW mag de nieuwe M5 houden. De Touring ook. Toch veel te lange auto’s joh, past niet eens in een ouderwets Hollands parkeervak. Dit is dé generatie voor mij. Eens? Of bent u ook zo’n E39-fanaat? E34, E60 of F10 mag ook natuurlijk. Ik hou het bij de F90, LCI. Dankuwel.