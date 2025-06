Obscure (en zeer rode!) sedan is enkel nog maar duurder geworden

Een tiptop en leuk gekleurd exemplaar van een sedan die tegen zijn wil in een zeldzame verschijning werd in Nederland, da’s niet gratis.

Als je jezelf (per ongeluk) profileert als liefhebber van obscure doch alledaagse auto’s, heb je altijd wat te doen. Zo krijg ik, passend in dat profiel, vaak berichten van vrienden die weer eens wat bijzonders spotten. Soms in de trend van ‘alleen jij kan dit waarderen’. En soms in de trend van: ‘wat heb ik nu weer gezien?’ Eentje uit die laatste categorie gebeurde vanmorgen.

Suzuki Kizashi

Want een vriend die qua normale auto’s niet altijd op de hoogte is, spotte een bijzondere en ‘best aantrekkelijke’ Suzuki-sedan. Dat kan er maar één zijn: de Kizashi. In het artikel waarin we de Kizashi Concept eens behandelden, kwam het verhaal van de auto al aan bod.

In vogelvlucht ter herhaling: De Suzuki Kizashi is vernoemd naar het Japanse woord voor ‘voorteken’, specifieker in de context van ‘er komt iets groots aan’. Want dat beloofde Suzuki met deze auto. In zowel Azië (Maruti Suzuki in India incluis) als Noord-Amerika als Europa moest de Suzuki Kizashi gaan scoren als serieuze middenklasser. En alle drie de markten hadden een reden om er niet volledig in mee te gaan.

Iets wat in alle markten meespeelde: Suzuki is een merk dat vooral ijzersterk is in kleine, simpele, gebruiksvriendelijke auto’s. De Kizashi moest bijna een soort premium middenklasser worden. Een segment waarin geen haar op je hoofd denkt dat het een Suzuki moet worden. Ook werd de auto gepland als sedan en estate en optioneel met een dikke V6 aan boord, maar eerst moest een 2.4 met 178 pk en vierwielaandrijving een teen in het water dippen. Deze aandrijflijn was niet denderend genoeg voor de VS, juist iets té denderend (en dus duur en onzuinig) voor Europa en te middelmatig voor Azië. Kortom: de wil van Suzuki om de Kizashi overal te laten scoren, maar de door bonentellers compleet misplaatste verwachtingen, zorgden ervoor dat de auto wereldwijd flopte en Suzuki zich nooit meer bezig zou houden met dit soort auto’s.

Suzuki Kizashi op Marktplaats

Veertien jaar nadat Suzuki begon met de Kizashi en elf jaar nadat ze er weer mee stopten (in Nederland), is het een vreemde eend in de bijt. Maar wel eentje die op bepaalde soorten liefhebbers kan rekenen. Motoren bouwen kan Suzuki wel, dus de 2.4 blijft prima heel. De auto rijdt ook dikke prima en in de dikke AWD-versie wil die nog best vooruit. Alleen ze zijn erg zeldzaam. Met 158 verkochte exemplaren verdeeld over vier jaar scoorde de Kizashi het slechtst van alle moderne Suzuki’s. Dankzij import rijden er nog 247 Kizashi’s rond in Nederland volgens Kenteken.tv. Vandaar dat de Autoblog Babbelbox zich afvroeg: wat voor Kizashi koop je nog in Nederland?

Duurste Kizashi

Nou vroeg ex-collega @willeme zich dit ook al af in 2022, maar de vis wordt duur betaald. Een vergelijkbaar exemplaar staat nu op Marktplaats als duurste. De meeste Kizashi’s waren grijs, zwart of wit, maar je kon ook kiezen tussen donkerblauw of felrood (Fervent Red). Vooral die laatste kleur was bijzonder en niet veel mensen kozen die. Maar zowel het exemplaar uit 2022 als dit exemplaar zijn rood. En daar stoppen de vergelijkingen niet: beide exemplaren zijn een Duitse import, beide zijn de 2.4 Sport AWD (er zijn weinig opties te kiezen, dus die komen ook overeen). Alleen de velgen wijken af, maar goed, die kun je vervangen. Ze hebben zelfs dezelfde Pioneer-headunit in plaats van het standaard infotainment.

Is het dan dezelfde? Nou ja, er zijn elf rode Kizashi’s en Nederland en tien daarvan zijn imports, en aangezien je weinig kon kiezen op de Kizashi komen exemplaren al gauw bijna exact overeen met elkaar. Toch weten we zeker dat het een andere is, want de duurste Suzuki Kizashi van Marktplaats in 2025 heeft minder gelopen dan die uit 2022: slechts 61.000 kilometer. En hij komt uit een ander jaar: niet 2012, maar 2015. Waarmee je zeker weet dat het een import is, want in Nederland stopte de Kizashi in 2014. Dit alles heeft zijn prijs: 18.899 euro, terwijl die in 2022 nog 15.499 euro moest opleveren. Goed, als je de inflatie omrekent is het verschil kleiner, maar dan nog. Goedkoper is het in ieder geval niet.

Maar goed, je koopt dan wel een unieke, verkeerd begrepen auto, in een leuke kleur en in goede staat. Je had lekker veel uitrusting wat altijd op een Suzuki Kizashi zat, wat in 2011 prima bedeeld was. Alleen tegen 2015 werd het ietsje meer behelpen, maar alsnog geen kale uitvoering. Zoals al gezegd kreeg je de met AWD uitgevoerde 2.4 met 178 pk, deze zat in de AWD-uitvoering altijd gekoppeld aan een CVT-automaat.

Kopen

Kortom: deze recente import, wat ook nog eens de op één na jongste Suzuki Kizashi van Nederland is, is voor de fijnproever. Maar je hebt zo wel een lekker maagdelijke, top uitgevoerde versie van de meest verkeerd begrepen sedan. Alleen 18.899 euro, dat voelt wel als een flinke smak geld. De prijs van een betrouwbare sedan waarvan de verkoper zou beweren: vind maar eens een tweede! Nou, momenteel is dat lastig. Dus of even wachten tot één van die andere rode exemplaren verschijnt, of deze voor net geen 19.000 euro kopen op Marktplaats.