Dodge schrapt eindelijk twee hoogbejaarde modellen

Ze konden het niet meer uitstellen: Dodge schrapt twee modellen die zo oud zijn dat wij ze nog hebben gekregen.

Afgelopen week pakte Dodge weer flink uit. Het Amerikaanse merk introduceerde drie nieuwe modellen, al zijn ze alle drie gebaseerd op modellen die wel al kenden. De Durango Hellcat, Charger Redeye en Challenger Super Stock zetten elk in hun eigen segment weer een heerlijke auto neer.

Verouderd

Het is knap hoe relevant deze auto’s nog weten te zijn. Want ook al zijn de pk-aantallen zo dicht bij de concurrentie als het maar kan, de auto’s zelf zijn een doorontwikkeling van iets vrij ouds. De nieuwste versies van het drietal zijn flinke facelifts. De Durango en Charger stammen uit 2010 en de Challenger is vrijwel niks veranderd ten opzichte van de eerste Challenger-reïncarnatie uit 2006! Oké, met nieuwe LED-zooi en tijdig bijgehouden techniek en infotainment is het niet rampzalig, maar dat de meeste merken tegenwoordig om de zes à zeven jaar met compleet nieuw model komen is niet voor niks.

Antiek

Het lijkt er echter op dat Dodge eens een goede opdoffer nodig heeft. Want als je niet van compleet bejaarde platforms houdt, moet je het hele merk skippen. Sinds RAM Trucks losweekte van het merk, zijn de enige auto’s in de Dodge-dealer gebouwd op een vrijwel antiek platform. Naast de Durango, Charger en Challenger zijn er namelijk maar twee andere auto’s beschikbaar: de Journey en de Grand Caravan.

Korte carrière in Nederland

Deze SUV en MPV van het merk stammen respectievelijk uit 2008 en 2007. De Dodge Journey (JC) kwam ten tijde van een aantal Dodges in Nederland. De Caliber, Avenger en Journey waren ook bedoeld voor Amerika, maar probeerden het in Europa ook met een wat zachtere insteek. Een gigantisch succes was het niet.

De Grand Caravan is een ander verhaal. Dit is gewoon de opvolger van de hier zeer populaire Chrysler Voyager. Die heette in de VS ofwel Chrysler Town and Country, of kreeg een Dodge-logo en heette (Grand) Caravan. Het is een traditionele ‘minivan’, zeven zitplaatsen en schuifdeuren maken het leven makkelijk voor ouders van meerdere kinderen.

Never change a winning team

Bij beide modellen is er echt bizar weinig veranderd in de 12 en 13 jaar dat ze de Dodge-dealer vergezellen. En het is ook niet puur en alleen luiheid namens FCA. Zij laten immers zien dat er met de Chrysler Pacifica gewoon hele nette moderne MPV’s gebouwd kunnen worden. Waarom dan nog zo lang de Caravan en Journey uitmelken? Omdat het werkt! De Dodge Caravan is nog steeds de populairste MPV in de VS en ook de Journey wordt voor wat het is prima verkocht. Het maakt de Amerikanen kennelijk niet zoveel uit hoe oud iets is, wanneer het voor 23.500 dollar (Journey) en 27.000 dollar (Caravan) voor de deur staat. Voor het type auto is dat namelijk absoluut geen geld.

Einde verhaal

Maar deze uitmelkwaanzin komt ten einde. Dodge schrapt beide modellen vanaf modeljaar 2021 (in de VS is dat over een paar maanden). Niet dus vanwege tegenvallende verkopen, meer omdat het gewoon eens tijd wordt voor iets nieuws. Er staan echter voor beide auto’s (nog) geen opvolgers op de planning.

Doordat Dodge de Journey en Grand Caravan schrapt zijn er een paar opvallende dingen nu bij Dodge. Zo is het nu samen met RAM, Chrysler, Fiat en Alfa Romeo één van de FCA-merken die minder dan vier modellen levert. En de enige die meer levert is Jeep. Ook betekent het dat nu de Charger, Challenger en Durango de enige auto’s zijn in het Dodge-gamma. Zo kan Dodge zeggen dat je hun hele gamma kunt krijgen als bloedhete Hellcat. Kijk Toyota, zo doe je dat. (via Autoblog.com)